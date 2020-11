Hugo Barreto vuelve a dirigir la carrera de Locución y Periodismo

Este viernes, el locutor y periodista Abelardo Santángelo finalizó su gestión como director de la Carrera de Locución y Periodismo de la Universidad de Concepción del Uruguay. Desde ahora, la Dirección vuelve a estar a cargo del Locutor y Licenciado Hugo Barreto, graduado de la primera promoción de la carrera de Locución que UCU dicta en convenio con el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

Barreto vuelve a dirigir la carrera, de la cual fue inicialmente vicedirector y después director durante diez años. Después se desempeñó como director del Centro de Producción Multimedial de la Universidad, en tanto hasta la actualidad cumplió funciones como asesor comunicacional del Rectorado.

“Nunca me desvinculé de la institución y ahora vuelvo a cumplir una función ejecutiva desde la Dirección de la carrera. Estaré trabajando junto a las áreas de comunicación institucional que tiene la Universidad, de la cual uno nunca se va y en la que me he anclado”, expresó el flamante Director.