Huracán venció a San Lorenzo y se quedó con el clásico

El Globo derrotó por 2-1 al Ciclón en Parque Patricios en un partido con bastante polémica, un insólito gol errado y un blooper.



Huracán venció por 2-1 a San Lorenzo en el Tomás Adolfo Ducó por la fecha 18 de la Liga Profesional. En un partido con polémica por dos posibles penales que no se cobraron, Cristaldo y Candia marcaron para la victoria del local y Di Santo anotó en la visita.

El encuentro inició con San Lorenzo bien predispuesto en ataque. De hecho, Uvita Fernández tuvo tres jugadas en las que pudo haber abierto el marcador, pero no acertó con el arco y también se vio superado ante una gran salvada de Marcos Díaz. Por otro lado, Huracán también estuvo cerca de romper el cero, luego de una gran jugada colectiva que terminó con centro y un remate que fue tapado por la mano de Marcelo Herrera en el área. Sin embargo, el árbitro no sancionó el penal y dejó continuar la jugada.

En el segundo período, ocurrieron una catarata de cosas que le pusieron un toque especial al encuentro: Sabella erró un gol insólito con el arco vacío de frente, Echenique volvió a no cobrar un penal, en este caso a favor del Ciclón, tras el rebote en el brazo de Grimi. En medio de eso, llegó el empate de Franco Di Santo, pero no iba a terminar ahí porque Torrico fue protagonista de un blooper que concluyó en amargura; Jonathan Candia aprovechó y puso el 2-1 a falta de pocos minutos para el final.

El elenco de Monarriz y Di Leo intentó llegar el empate, pero el pitazo final sonó y Huracán sonrió en el clásico por cuarta vez consecutiva. Además, con este resultado llegó a 28 puntos y hundió aún más a San Lorenzo, que se estancó en 17 unidades y llegó a cuatro derrotas al hilo.