Impresionante accidente en el Top Race Series

En el arranque de la competencia de la categoría, Sebastián Alzamendi, que lideraba la prueba y luego fue superado, participó de un incidente, que derivó en un golpe y posterior vuelco.



Las imágenes son espectaculares. En búsqueda de recuperar la vanguardia en la prueba, protagonizó un toque en detrimento de Ariel Persia, tras el impacto, el auto, descontrolado, volvió a rozar a su rival y al engancharse las ruedas, el coche de Alzamendi salió despedido, realizando una pirueta espectacular en el aire, con un vuelco aparatoso.

Terrible vuelco de Alzamendi en el sprint del Top Race Series en Viedma 💥 el piloto salió por sus medios. pic.twitter.com/S5Zi3QLbBE — Carburando (@CarburandoTV) April 23, 2022

Tras el trabajo de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), que chequeó el estado de salud de Alzamendi y lo trasladó al centro médico del autódromo para continuar con las revisiones protocolares, Carburando habló con el piloto involucrado, Alzamendi.

“Entro pasado, lo toco a Ariel, trato de pasarlo por afuera, él hace un trompo y sale hacia el externo y ahi se enganchan las ruedas. Por suerte estoy bien. Me atendieron muy bien, pasé por todos los chequeos y agradezco la atención médica recibida. Estoy bien, sólo el sacudón nomás, pero estoy muy bien”, comentó Alzamendi en la transmisión de Carburando al llegar a su box.

El otro piloto involucrado, Ariel Persia, también dio su punto de vista sobre el incidente: “Lo paso muy bien en el frenaje de la última curva y me partió. Fue un golpe fuertísimo. No me parece que esté bien que se corra de esta forma”, comentó Persia.