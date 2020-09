Impuesto a las Grandes Fortunas: “Que el esfuerzo lo hagan los que están en la punta de la pirámide de la sociedad” enfatizó Casaretto

“Por una vez vamos a pedirle que ese aporte lo hagan los sectores más poderosos de la sociedad, aquellos que están en una mejor situación”, expresó el diputado Nacional Marcelo Casaretto durante el tratamiento del proyecto de Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Este miércoles se comenzó a tratar en la Comisión de Hacienda y Presupuesto el proyecto de Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas. Durante su exposición, Casaretto indicó que “cuando pedimos una contribución a un sector de la sociedad, no es una contribución voluntaria porque naturalmente que no la pagaría nadie o muy pocas personas. Hay que poner una contribución especial, solidaria, obligatoria para que efectivamente aporten recursos al Estado”.

“No podemos pedirle esfuerzos a los trabajadores, a los jubilados o a los sectores vulnerables; tenemos que pedírselo a quienes hoy están en una menor situación relativa. Es de estricta justicia, es nuestra convicción y por eso les presentamos el proyecto a los argentinos y pedimos su aprobación”, remarcó.

Durante la exposición de manera remota, comentó que “podemos mirara cada sector de la sociedad y ver dónde hay ganadores y perdedores; donde hay capacidad contributiva y son bien definidas: o grabamos las ganancias o los patrimonios. En este caso, nosotros decidimos avanzar sobre este aporte extraordinario sobre las grandes fortunas” y señaló: “Tenemos un esquema en el cual las cargas están fuertemente concentradas sobre impuestos al consumo y no sobre las ganancias o sobre los patrimonios. Eso lo tenemos que cambiar. Si se quejan aquellos que tienen patrimonios personales superiores a 200 millones de pesos; a quién se les ocurre que tenemos que pedirle un aporte en esta situación extraordinaria de Pandemia. Ellos son los que están en la pirámide de la sociedad, son aquellos que están en una situación mejor que el resto”.

En ese sentido, remarcó que “es de estricta justicia este aporte solidario obligatorio por única vez que se está planteando en la Comisión. Se estima que se podría tener una recaudación del orden de los 300 millones de pesos con este impuesto”, señaló.

El secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto aseguró: “Un aporte de este tipo es legal, es constitucional, no hay doble imposición, no es confiscatorio, no atenta contra la seguridad jurídica, no va a llevar a ninguna empresa a la quiebra, no genera una contradicción entre sector público y privado. Creo que es el momento en el cual se requiere como cuestión necesaria y no es ineficiente, ni tampoco atenta en contra de la inversión”.

“Los argentinos están mirando con atención lo que nosotros hoy discutimos. De qué lado nos ponemos. Macri creyó que bajando la carga tributaria de los sectores concentrados de la economía, iba a generar un proceso de inversión. Eso no ocurrió y esa política fracasó. Por una vez vamos a pedirles que ese aporte lo hagan los sectores más poderosos de la sociedad, aquellos que están en una mejor situación relativa. Y si quieren que trabajemos juntos, hagámoslo en contra de la evasión, del trabajo en negro, de los paraísos fiscales”, arremetió Casaretto.