Imputaron a mujeres por difundir un video donde atacan y desnudan a una joven

La víctima realizó la denuncia, por lo que se citó a indagatoria a las agresoras. Se confirmó que la víctima, desconocía la existencia del video. El fiscal negó que sea discapacitada y dio detalles del motivo de la agresión.

Un hecho repudiable ocurrió este fin de semana en la localidad de Concordia y fue protagonizado por dos mujeres que agreden a otra. En un video, que se difundió en las redes sociales, se observa a dos mujeres que obligaron a otra a desnudarse, le quemaron la ropa, la golpearon y se le burlaban de la víctima. La grabación del hecho, que habría ocurrido en una vivienda del barrio Esperanza, provocó indignación en la comunidad.

Los videos realizados desde un celular, muestran como una mujer agrede a la víctima, quien, llorando, les pide que no le quemen la ropa, mientras recibe insultos y amenazas. “Yo te avise, no busques mis demonios porque soy Narváez”, se escucha expresar una de las agresoras.

Tras el repudiable hecho que tuvo repercusión en diferentes medios de la provincia y el país, la víctima realizó una denuncia en Fiscalía de Concordia, y mientras se avanza con la investigación, el fiscal Jesús Penayo, confirmó que imputó a las agresoras y las citó a declaración indagatoria.

“Tomamos conocimiento a través de los videos que fueron publicados en las redes sociales y diferentes medios de comunicación”, dijo el fiscal y agregó que “a raíz de esta situación, nos pusimos a trabajar con efectivos de la Policía, con el objetivo de dar con la víctima”, explicó.

Tras localizar a la víctima de la agresión filmada en Concordia, Penayo indicó que “nos entrevistamos con ella en la Fiscalía y se trata de una mujer mayor de edad, que no tienen ningún tipo de discapacidad”, aclaró.

Además, según manifestó la mujer a fiscal, “desconocía la existencia del video, por lo que se la invitó a radicar la denuncia en Fiscalía y luego, se procedió a abrir el legajo de investigación”, sostuvo el fiscal.

El fiscal Penayo, confirmó que las agresoras, “serán citadas a declarar como imputadas en poco tiempo”, confirmó. Además, señaló que los delitos que se le imputan, en principio, es de “lesiones y daños”, los cuales están basados en las manifestaciones de la víctima, que sostuvo que la golpearon y quemaron su ropa.

En referencia a la causa de la agresión, el fiscal sostuvo que “las imputadas y la víctima, habían tenido un problema el sábado por la mañana y a la tarde, concretaron su represalia”, explicó. “Están imputadas y citadas a declarar, durante esta semana, le tomaremos la indagatoria”, dijo el fiscal.

Penayo indicó que se trata de dos mujeres, “jóvenes pero mayores de edad, que agredieron a la víctima, quien manifestó que la habían golpeado y quemado su ropa. La mujer, de más de 30 años, tomó conocimiento desde la Fiscalía, sobre la existencia del video”, reiteró el fiscal.

Entre insultos, burlas y diversos tipos de maltrato, en las imágenes se puede ver a una de las agresoras, le grita: “Las demás no te tienen que tener miedo, y te tienen que pegar. Andate así (desnuda) y no te vamos a hacer nada más”, señala. El agente de la fiscalía se mostró sorprendido por la saña con la que se difundió el video. “Llamó la atención la realización del video, que incluso en algunas redes sociales, no estaba pixelado ni el cuerpo, ni la cara de la víctima. Esto le trajo una angustia muy grande a la mujer, porque desconocía de la existencia del video”.