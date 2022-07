Incendios en islas: “nos preocupa la salud de la gente y el daño al ambiente”

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, afirmó que la provincia montó un operativo de combate junto a la provincia de Santa Fe que trabaja en el combate de incendios en islas. “No son incendios espontáneos”, dijo.

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, afirmó que la provincia montó un operativo de combate junto a la provincia de Santa Fe que trabaja en el combate de incendios en islas. Además, dijo que las quemas son intencionales y que la mayoría están vinculadas a actividades turísticas y recreativas sin control. “Es fundamental tomar conciencia del uso que entrerrianos y santafesinos hacen de las islas cundo hacen fogatas en lugares no permitidos”, expresó.

“Tenemos mucha ocupación en nuestras islas, los fines de semana sobre todo, de gente que no es de Entre Ríos que viene a practicar la caza y la pesca, generan fogatas que no se pueden hacer en esos lugares y luego se descontrolan. Hay que poner todo en discusión, mirarse para adentro, evaluar cómo estamos haciendo uso de las islas y tomar conciencia como ciudadanos para prevenir y evitar la afectación a la salud pública y a nuestros ecosistemas y humedales”, afirmó la secretaria de Ambiente entrerriana, Daniela García.

Y agregó: “Nos preocupa muchísimo y nos estamos ocupando y trabajando duro para combatir los incendios. Además, la Justicia está detrás de quienes se comprueba que son responsables”. Y explicó que “encontrar a los responsables no es tarea fácil porque muchas veces las quemas son en tierras fiscales de la provincia, es decir que no tienen propietarios, en otros casos son propietarios que no son entrerrianos sino santafesinos o de Buenos Aires con los que hay que contactarnos para investigar quien prendió el fuego en su territorio”.

Aseguró que “los fuegos son intencionales, es decir que es la mano del hombre la que inicia la quema, no son espontáneos”. Al tiempo añadió que actualmente “no es la actividad productiva la causante general de estos incendios, en la mayoría de los casos es la actividad turística, las acciones de los habitantes de las islas tienen la costumbre de quemar la basura, ya que no hay recolección de residuos, y el pasto que corta. Los productores ganaderos, en este momento, están perdiendo porque están perdiendo pasto para las vacas y no hay agua por la bajante del río por lo que hemos tenido que realizar obras de intervención para que les llegue el agua a los animales”.

El operativo se montó en la localidad de San Lorenzo en el que participan brigadistas de la Brigada de Respuesta Ambiental (BRA) y Forestal de la Policía de Entre Ríos y de la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias de Santa Fe (BAPE). Se cuenta con dos helicóptero gestionados desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, uno del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un helicóptero y otro del Ejército Argentinos.

“El trabajo articulado con Protección Civil de Santa Fe es permanente”, aseguró la secretaria de Ambiente entrerriana.

García además sostuvo que paralelamente el gobierno entrerriano viene trabajando fuertemente en las tareas de concientización. “En los meses que no hubo incendios trabajamos fuertemente en prevención, junto a la comunidad isleña de Victoria que se conformaron como una asociación civil. También trabajamos en cortafuegos naturales y en charlas y visitas a las distintas islas porque hay mucha gente que no es dueña de las islas pero viven allí porque son puesteros de los productores de Ramallo, San Pedro o Rosario y tiene la costumbre de quemar”.