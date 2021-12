Independiente le ganó a Talleres en Córdoba, por la Liga Profesional

El Rojo, que entra en etapa de definiciones por las elecciones, superó por 2-1 a la T con goles de Silvio Romero, de penal, Mateo Retegui y Carlos Benavidez, en el Estadio Mario Alberto Kempes y cerró el año con victoria, por la fecha 25 de la Liga Profesional.



Silvio Romero, de penal, abrió el partido a los cuatro minutos de juego por una mano en el área de Rafael Pérez, quien no fue amonestado. El delantero pateó al medio y sumó 51 goles con la camiseta del Rojo, superando la línea de José Percudani, un histórico a nivel internacional, entre otros.

Lucas Saltita González tiró un centro desde la izquierda, Romero la bajó de cabeza y Alan Velasco sacó un remate que pegó en la mano de Pérez y se fue alto. Para la suerte de la visita, el árbitro Leandro Rey Hilfer vio todo de cerca, sancionó la pena máxima y el 9 se redimió de su fallido ante San Lorenzo (1-1).

Una de las más claritas de Talleres en los primeros 45 minutos fue a través de Enzo Díaz, quien estuvo muy cerca de empatar el partido desde el sector izquierdo de la cancha. ¿Quiso tirar el centro? No quedó claro, pero lo cierto es que la pelota superó la línea del arquero Sebastián Sosa y el palo salvó a Independiente.

El partido también tuvo juego brusco y algunas polémicas: la primera llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Alan Velasco se fue a la carrera, dejó en el camino a dos jugadores de Talleres, pero el primero, Juan Méndez, alcanzó a bajarlo con una dura patada desde atrás y solo se ganó la tarjeta amarilla.

La segunda, en tanto, la protagonizó Carlos Uzqui por otra dura infracción a los siete minutos del segundo tiempo. Esta vez, el ex Estudiantes, River, Huracán y Lanús fue abajo de manera desmedida y lastimó a Thomas Ortega, lateral izquierdo de Independiente, con un planchazo que también terminó con una amonestación.

En cuanto al resto del desarrollo del partido, Sosa evitó la caída de su valla tres veces al hilo tras los ataques prometedores de Carlos Auzqui, Juan Méndez y Nahuel Tenaglia, de cebeza, hasta que llegó el gol de Mateo Retegui.