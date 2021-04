Independiente: Sosa dio positivo y se pierde el clásico contra Racing

Sebastián Sosa, arquero de Independiente que dio positivo de coronavirus y se perderá el clásico de Avellaneda frente a Racing, hablóy contó cómo fueron las horas previas y las posteriores al encuentro en el que el Rojo perdió frente a Talleres de Córdoba por 3-1.

“Me desperté y me costó apagar el despertador”, explicó Sosa sobre el sábado previo al encuentro en la provincia de Córdoba y en un primer momento lo relacionó con que “el partido era en horario un poco anormal”.



“Me sentí normal, en el calentamiento bien, hasta ayer estaba bien”, expresó el arquero uruguayo y contó que “el sábado sentí el cuerpo pesado y me fui acomodando con el correr de las horas. Ahora me siento bien”.



Sosa explicó que el jueves se hicieron los hisopados correspondientes antes del partido con Talleres y admitió la preocupación debido a que “después tuvimos momentos de estar juntos con los compañeros. Más allá de que estás con cuidados, es inevitable (el contacto) y hay una preocupación lógica, más en la previa del clásico”.



“Se toman todas las medidas de precaución posible, a veces estar hisopado te genera una falsa tranquilidad. Los que viajamos dimos todos negativos”, agregó Sosa y no ocultó su malestar por no poder jugar el clásico: “Tengo una calentura enorme, me da un poco de bronca, pero lo que importa es la salud”.



Por último, Sosa contestó a la pregunta si firmaba un empate en el clásico frente a Racing por cómo llegan los dos equipos: “Siempre quiero ganar, prefiero jugármela, un punto más o menos no te hace la diferencia. Siempre voy a buscar la victoria”.