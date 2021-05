Inédito: el 100% de las muestras de Covid-19 del martes en Basavilbaso dieron positivo

No es sorpresa que esta nueva ola de casos de coronavirus esté azotando fuertemente la región, y Basavilbaso no escapa a esta realidad. De acuerdo a los datos a los que pudo acceder La Prensa Federal, las muestras que se analizaron este martes en “La Ciudad del Riel”, arrojaron un 100% de positividad, algo que no se había visto hasta el momento en la zona.

La Prensa Federal pudo saber que, en las 35 muestras de Covid-19 que se analizaron en la jornada de este último martes en el laboratorio del INTA, pertenecientes a Basavilbaso, arrojaron un preocupante número: un 100% de positividad, lo que significa que en todas las muestras se puede observar presencia del virus.

De los 35 casos positivos, 4 pertenecen a Santa Anita, 1 a Gilbert, y los 30 restantes a Basavilbaso. Además, ayer se enviaron 15 nuevos estudios al laboratorio del INTA. En tanto, son 6 las personas que se encuentran internadas por asociación al Covid-19 en el hospital Sagrado Corazón de Jesús.