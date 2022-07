Infanto Juvenil: Se jugó una nueva fechas del Torneo Provincial

El fútbol entrerriano completó, el pasado fin de semana, la disputa de la primera rueda de sus torneos provinciales “Copa Royal Group» reservados para las categorías sub17, sub15 y sub13.



Durante estos tres últimos días, la provincia fue testigo de 42 encuentros de las tres categorías en diferentes localidades. Además de los encuentros de la tercera, Gimnasia y Esgrima, el equipo que dirige Angel Gómez, y Ferrocarril San Lorenzo de Gobernador Mansilla se vieron las caras en Sub 13, saldando así el único juego adeudado de la segunda.



RESULTADOS;

Los resultados registrados en las zonas donde están involucrados los equipos uruguayenses son estos:

Sub 17

Zona 3: San Jorge (VE) 1 – Barrio Sud (Villaguay) 1, Defensores de Colón 0 – Gimnasia y Esgrima 0.

Zona 4: Rivadavia 1 – Central. Larroque 1, Engranaje 2 – Central Entrerriano (Gchú.) 2.

Sub 15

Zona 2: Gimnasia y Esgrima 0 – Liverpool (SJ) 0, San Jorge (VE) 1 – Rivadavia 2.

Zona 3: Lanús 0 – Sauce (Colón) 7, Achirense 0 – Engranaje 1.

Sub 13

Zona 3: Engranaje 1 – Sarmiento (Gchú.) 0, María Auxiliadora 0 – Central Entrerriano (Gchú.) 9

Zona 4: Ferrocarril San Lorenzo (Gdor. Mansilla) 0 – Sarmiento (Victoria) 3, Martín Fierro (Maciá) 2 – Gimnasia y Esgrima 5, Gimnasia y Esgrima 9 – Ferrocarril San Lorenzo (Gdor. Mansilla) 0.

Fuente Deporte Digital