Informe de Monitoreo Ambiental del Río Uruguay

El día 30 de Agosto de 2010, mediante Acuerdo de Canje de Notas, las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay definieron como uno de sus ejes estratégicos el Monitoreo Ambiental del Río Uruguay, encomendando el desarrollo de dicha actividad a la Comisión Administradora del Río Uruguay.

El Plan de Monitoreo Integral se desarrolla en el Río Uruguay a través de dos Subprogramas. El Subprograma 1 incluye el monitoreo de la calidad de las aguas, del sedimento y de la biota del río Uruguay en los 498 kilómetros del tramo compartido entre Uruguay y Argentina; a su vez, el Subprograma 2 comprende el monitoreo de los afluentes y descargas de establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que realicen evacuaciones significativas al Río Uruguay.

Las actividades de Monitoreo se encuentran dirigidas técnicamente por un Comité Científico perteneciente a la CARU el que se integra con dos profesionales uruguayos y dos argentinos.

Entre las actividades de Monitoreo que desarrolla la CARU, en el período 2011 hasta Febrero de 2021 se han registrado 111 ingresos de control, toma de muestras y operación del instrumental para las determinaciones del sitio de los efluentes de la Planta Orión (UPM – ex Botnia), en la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay y los Monitoreos en el Río Uruguay en las zonas de potencial influencia de los efluentes de la planta Orión (UPM – ex Botnia), y de potencial influencia de la desembocadura del Río Gualeguaychú. Para el Año 2021 se encuentran previstos 12 nuevos ingresos de control y toma de muestras.

En la totalidad de los ingresos de control, el Comité Científico de la CARU acompaña a las Autoridades de Aplicación de cada país, las que son responsables de la toma de muestras y de la operación del instrumental para las determinaciones en sitio; dichas autoridades se tratan de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) en el Uruguay, y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos (SAER) en Argentina.

Laboratorios

Los laboratorios donde se analizan las muestras se sitúan en las Repúblicas Argentina, Oriental del Uruguay y Canadá. En Uruguay se tratan de los laboratorios de: 1) Universidad de la República (UDELAR), y 2) Tecnológico del Uruguay (LATU). Más el Laboratorio del Comité Científico de CARU ubicado en Fray Bentos.

En Argentina se trata de los laboratorios de: 1) Instituto Nacional del Agua (INA), 2) de Contaminantes Químicos del INTA; 3) Instituto Nacional de Limnología de la Universidad Nacional del Litoral; 4) de Físico – Químico de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sede Gualeguaychú.

Los análisis son remitidos, a su vez, y por último, a los laboratorios PacificRim, Exova y Econtech de la República de Canadá.

Cronograma de Monitoreos del Comité Científico de CARU para el año 2021

1- ENERO 2021

Fecha a reprogramar con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a reprogramar con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: 25 y 26 – Monitoreos de la Matriz Agua en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia)

Días: 25 y 26 – Monitoreos de la Matriz Agua en la zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

2- FEBRERO 2021

Fecha a reprogramar con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 1 a 5 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 1 (Monitoreos de la calidad de agua, sedimento y biota en el río Uruguay).

Días: Del 1 a 5 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia).

Días: Del 1 a 5 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: 9, 10 y 11 – Monitoreo de la Matriz Sedimento correspondiente al Subprograma 1.

Días: 9, 10 y 11 – Monitoreo de la matriz Fitoplancton, correspondiente al Subprograma 1.

Días: 9, 10 y 11 – Monitoreo de la matriz Bentos, correspondiente al Subprograma 1.

Día 23 de febrero, con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 22 a 26 – Colocación de muestreadores de Almejas en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 22 a 26 – Colocación de muestreadores de Almejas en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

3 – MARZO 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Del 1 al 5 – Se realizó monitoreo de la Matriz Peces en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 1 al 5 – Se realizó monitoreo de la Matriz Peces en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

Días: Del 8 a 12 – Monitoreo de la Matriz Peces correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 15 a 19 – Monitoreo de la Matriz Peces correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia).

4 – ABRIL 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 5 al 9 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 5 al 9 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia y Zona de influencia desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 12 al 16 – Monitoreo de la Matriz Sedimento en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 12 al 16 – Monitoreo de la Matriz Sedimento en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

Días: Del 19 al 23 – Monitoreo de la matriz Bentos, correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 26 al 30 – Monitoreo de la Matriz Agua en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 26 al 30 – Monitoreo de la Matriz Agua en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

5 – MAYO 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 17 al 21 – Monitoreo de la Matriz Sedimento correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia y Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 24 a 28 – Retiro de muestreadores de Almejas en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 24 a 28 – Retiro de muestreadores de Almejas en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

6 – JUNIO 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia)..

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 21 al 25 – Monitoreo de la matriz Bentos, correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 28 al 30 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia y Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay)

Días: Del 28 al 30 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 1.

7 – JULIO 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 26 al 30 – Monitoreo de la Matriz Agua en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 26 al 30 – Monitoreo de la Matriz Agua en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

8 – AGOSTO 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 2 al 6 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 2 al 6 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia y Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 9 al 13 – Monitoreo de la Matriz Sedimento correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 9 al 13 – Monitoreo de la matriz Fitoplancton, correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 16 al 20 – Monitoreo de la matriz Bentos, correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 23 al 27 – Colocación de muestreadores de Almejas en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 23 al 27 – Colocación de muestreadores de Almejas en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

9 – SEPTIEMBRE 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 6 al 10 – Monitoreo de la Matriz Peces correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 13 al 17 – Monitoreos de la Matriz Peces correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia).

Días: Del 20 al 24 – Monitoreo de la Matriz Peces en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 20 al 24 – Monitoreo de la Matriz Peces en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

Días: Del 27 al 30 – Monitoreo de la Matriz Sedimento en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 27 al 30 – Monitoreo de la Matriz Sedimento en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

10 – OCTUBRE 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 4 al 8 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 4 al 8 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia y Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 11 al 15 – Colocación de muestreadores de Almejas correspondiente al Subprogra-ma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia y Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 18 al 22 – Monitoreo de la matriz Bentos, correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 25 a 29 – Monitoreo de la Matriz Agua en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 25 a 29 – Monitoreo de la Matriz Agua en zona de influencia de la desembocadura de río Gualeguaychú.

11 – NOVIEMBRE 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 15 al 19 – Monitoreo de la Matriz Sedimento correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia y Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 22 al 26 – Retiro de muestreadores de Almejas en zona de influencia de la Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Días: Del 22 al 26 – Retiro de muestreadores de Almejas en zona de influencia de la desembocadura del río Gualeguaychú.

12 – DICIEMBRE 2021

Fecha a convenir con DINAMA (ROU): Monitoreo de Planta Orión (UPM – ex Botnia).

Fecha a convenir con SAER (RA) : Monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.

Días: Del 29/11 al 3/12 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 1.

Días: Del 29/11 al 3/12 – Monitoreo de la Matriz Agua correspondiente al Subprograma 2 (Zona de influencia de la ciudad de Concordia y Zona de influencia de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay).

Días: Del 6 al 10 – Monitoreo de la matriz Bentos, correspondiente al Subprograma 1.