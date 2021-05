Inglaterra: Homenajes al Kun Agüero antes de su partida al Barcelona

El delantero argentino, es una leyenda viviente del Manchester City, dejará el club tras una década llena de conquistas. Entró en la historia del City con un gol agónico ante Queens Park Rangers, que le dio el titulo en 2012 por sobre su eterno rival el United.

Agüero posa en un mural hecho con cerámicos.



Sergio Agüero está próximo a cerrar una etapa genial en el Manchester City, que incluyó doce títulos y 257 goles en 384 partido, y los hinchas no parar de demostrarle su afecto en la ciudad antes de su inminente partida al Barcelona.

En las últimas horas se conocieron obras de arte que hicieron fanáticos en la ciudad. En la primera un mural en la que se ve su agónico festejo en 2012 contra el Queens Park Rangers que le dio la primera Premier al City.

En esa pintada gigante se lee “This will always be your City” (Esta siempre será tu ciudad) y además hicieron otra más modesta pero no menos linda de la imagen del goleador hecha con pequeños trozos de cerámica.

El 13 de mayo de 2012 Sergio Agüero entró en la historia grande de Manchester City al anotar el triunfo agónico que le dio al club su primera Premier League. Fue 3-2 sobre el Queens Park Rangers, un resultado que relegó al segundo puesto al Manchester United… ¡por diferencia de gol!