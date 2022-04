Inscripción Abierta “Juegos Deportivos Evita 2022”

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de los “Juegos deportivos nacionales Evita 2022”.

Dichos juegos cuentan con una instancia Local y Departamental (Mayo, Junio y Julio), Provincial (Agosto y Septiembre) y Nacional (del 24 al 29 de Octubre en la ciudad de Mar del Plata), con la participación de numerosos niño/as y adolescentes de 12 a 17 años en las siguientes disciplinas deportivas en la categoría y modalidad libre femenino y masculino:

-Hockey sub14 Femenino y Masculino (2008-2009-2010) y sub16 (2006-2007)

-Basquet 5×5 Femenino y Masculino sub15 (2007-2008) y sub17 (2005-2006)

-Basquet 3×3 Femenino y Masculino sub14 (2008-2009-2010) y sub16 (2006-2007)

-Voleibol Femenino y Masculino sub15 (2006-2007-2008) y sub17 (2004-2005)

-Atletismo Femenino y Masculino sub14 (2008-2009-2010) y sub17 (2005-2006-2007)

-Futbol 11 Masculino sub14 (2008-2009-2010) y sub16 (2006-2007)

-Futbol 7 Mixto sub 14 (2009-2010)

-Futsal Femenino y Masculino sub 14 (2008-2009) y Femenino sub 16 (2006-2007)

-Ajedrez Mixto sub14 (2008-2009-2010) y sub16 (2006-2007)

-Rugby 7 Masculino sub16 (2006-2007)

-Beach Voley Masculino y Femenino sub14 (2008-2009-2010)

-Tenis de Mesa Mixto sub15 (2007-2008-2009)

-Natación Mixto sub14 ((2008-2009-2010) No Federado (Promocional)

-Bádminton sub14 (2008-2009-2010)

-Deportes Adaptados (Discapacidad) sub14, sub16 y sub18, Atletismo, Básquet 3×3, Boccia, Voley, Tenis de Mesa (2004 al 2010) y Natación Mixto Sub 14.

-Handbol playa Masculino y Femenino sub 16 (2006-2007)

-Handball Intercolegial masc y fem. sub14 y sub16 y Cestoball fem sub 14.- (Inscripción y organización a cargo de Educación/CGE)

Podrán inscribirse deportistas federados y no federados representando a instituciones educativas, deportivas y comunitarias; solicitando las planillas de inscripción a través del e-mail: juegosevitacdelu@hotmail.com o a los contactos: 3442-454532 / 674919 / 490251 /559244, las mismas deberán ser enviadas en formato digital. Por consultas dirigirse a la oficina de la Dirección de Deportes Municipal en el horario de 8,30 a 12,30 hs (Galarza 712) o en la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes de 19,00 a 20.30 hs

Supremo Entrerriano 31) deportescdelu@hotmail.com.-

El cierre de inscripción en todas sus disciplinas y categorías será hasta el día 10 de Mayo de 2022 inclusive (sin excepciónes).