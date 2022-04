Inscripción Abierta para los “Juegos Evita 2022”

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de los “Juegos Deportivos Nacionales Evita 2022”. –

Dichos juegos cuentan con una instancia Local y Departamental (Mayo, Junio y Julio), Provincial (Agosto y Septiembre) y Nacional (del 24 al 29 de Octubre en la ciudad de Mar del Plata), con la participación de numerosos niño/as y adolescentes de 12 a 17 años en las siguientes disciplinas deportivas en la categoría y modalidad libre femenino y masculino:

Hockey Sub14 y Sub16; Básquet 5×5 Sub15 y Sub17; Básquet 3×3 Sub14 y Sub16, Voleibol Sub15 y Sub17; Atletismo Sub14 y Sub17; Fútbol 11 Sub14 y Sub16; Fútbol 7 Mixto Sub 14; Futsal Sub 14 Sub 16, -Ajedrez Mixto sub14 y sub16; Rugby 7 Sub16; Beach Vóley Sub14; Tenis de Mesa Mixto sub15; Natación Mixto sub14 No Federado; Bádminton sub14; Hándbol playa sub 16; Hándbol Intercolegial sub14 y sub16 y Cestoball sub 14. (Inscripción y organización a cargo de Educación/CGE).

Deportes Adaptados, Atletismo, Básquet 3×3, Boccia, Vóley, Tenis de Mesa sub14, sub16 y sub18 y Natación Mixto Sub 14.

Podrán inscribirse deportistas federados y no federados representando a instituciones educativas, deportivas y comunitarias; solicitando las planillas de inscripción a través del e-mail: juegosevitacdelu@hotmail.com o a los contactos: 3442-454532 / 674919 / 490251 /559244, las mismas deberán ser enviadas en formato digital. Por consultas dirigirse a la oficina de la Dirección de Deportes Municipal en el horario de 8,30 a 12,30hs (Galarza 712) o en la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes de 19,00 a 20.30hs

Supremo Entrerriano 31 o al correo electrónico: deportescdelu@hotmail.com.-

El cierre de inscripción en todas sus disciplinas y categorías será hasta el día 10 de Mayo de 2022 inclusive (sin excepciones).