Insólito encuentro: pescadores divisaron un mono en el arroyo Urquiza

Unos hombres se encontraban en el arroyo Urquiza en plena pesca, cuando a lo lejos divisaron un animal que les llamó la atención, al punto que dejaron la actividad de lado y uno de ellos comenzó a grabar.

Con un tono de sorpresa, uno de los hombres logró, a la distancia, divisar un mono en plena boca del arroyo Urquiza, lugar en el cual resulta muy difícil dar con este tipo de animal. Al consultar con expertos en Biología y Ecología, La Prensa Federal pudo saber que el animal podría haberse escapado de algún lugar con presencia humana, ya que, al ver a los hombres, no responde huyendo inmediatamente.

En el video, se puede observar que el animal se encuentra -por momentos- en un estado dubitativo sobre si acercarse o no a los pescadores que le ofrecían un poco de pan, por lo que también sugiere que fue alimentado con anterioridad por humanos, según los expertos.

Además, dichas fuentes señalaron que en el país hay cinco especies de primates no-humanos, llamados comúnmente monos, que habitan diferentes tipos de bosques en la región del norte: Alouatta caraya (conocido como carayá o aullador negro y dorado), Alouatta guariba clamitans (carayá rojo o aullador marrón), Aotus azarai (mirikiná), Sapajus nigritus (caí o capuchino negro) y Sapajus cay (capuchino de Azara). En este caso, ninguna de las cinco especies llega tan al sur como a nuestra ciudad.

Es por esto que “resulta altamente extraño ver este tipo de animal en esta zona, son extremadamente raros estos encuentros, ya que este no es su hábitat”. Lamentablemente por la calidad del video, no es posible distinguir con claridad y seguridad qué tipo de mono es y cuáles son sus características generales, pero no deja de ser un encuentro inaudito y sorprendente.