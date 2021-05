Intentaron estafar a un uruguayense con una nueva modalidad en la venta de autos

Mediante redes sociales, un uruguayense compartió una experiencia en la cual delincuentes quisieron estafarlo con la compra de un auto. Según el relato, el convecino publicó su rodado a la venta por Facebook; luego, los malvivientes depositaban una suma millonaria en la cuenta del hombre, y con la intención de que el vendedor devuelva el dinero, lograban acceder a la clave y poder así, vaciar su cuenta bancaria.

El posteo comienza: “Quería compartirles una nueva modalidad de estafa en la ciudad, para advertir a la gente, mi situación es que tengo en venta un auto en las páginas de la ciudad, un usuario de la red social Facebook se vio interesado en mi auto y ofreció depositarme 450 mil al momento y el resto otros 500 mil el jueves, por lo que solicito un CBU, y a los diez minutos me mando los comprobantes de depósito por $4.500.000, si, cuatro millones y medio, esta persona comenzó a llamarme y mandarme audios de WhatsApp llorando diciendo que su esposa se había equivocado poniendo un cero de más”.

Asimismo, agrega que “a la media hora me llamo otro número, diciendo ser un supervisor de cuentas del Banco Central para informarme que habían detectado una suma elevada por más de cuatro millones y hasta que no informe el origen de los fondos, no iba a poder contar con esa suma de dinero, (opinión mía hasta ahí parecía más o menos viable la situación)”.

“Este supuesto supervisor me informa también, que mi cuenta y la de la persona que me transfirió quedaban momentáneamente congeladas hasta que yo efectúe un movimiento en el cajero, yo estaba cerca hice una extracción y comprobé que mi cuenta no estaba congelada y que no tenía esa gran suma en mi cuenta; este supuesto supervisor de cuentas del banco central pretendía que modifique el usuario y contraseña del Homebanking, a la que por supuesto no accedí”, continúa.

“Esta modalidad de estafa es cada vez más recurrente por lo que desde la Policía solicitan que extremen los cuidados y no compartan información personal ni datos bancarios. Así también, solicitan que ante alguna situación similar concurran a sede policial y realicen la denuncia correspondiente”, finaliza el posteo.