Intentaron estafar a una mujer simulando el secuestro de su hija

Esto ocurrido este martes a una vecina de la ciudad, domiciliada en zona de Barrio Santa Teresita.

Una de las hijas de la damnificada contó que este martes cerca de las 13 horas, su mamá de 55 años, recibió el llamado supuestamente de su hija quien decía haber sido víctima de un asalto y que la tenían retenida los malvivientes.

Cuando la mujer entró en su desesperación, su supuesta hija le dio el celular a su “captor”, quien comenzó a decirle un montón de cosas, agrediéndola verbalmente, al tiempo que le decía que le iba a volar la cabeza a su hija si no le daba dólares. “Por suerte no estaba sola, ya que yo estaba en casa y enseguida me comunique con mi hermana y estaba todo bien”, dijo la joven hija de la damnificada, que vivió minutos de terror, tras lo cual se esperaba para ir a radicar la denuncia. Afortunadamente este secuestro telefónico falso que sin dudas fue un intento de estafa, terminó bien, pero genera mucha preocupación ante la repetición.! Fuente 03442

Comunicado de la Policía

Ante estos casos, nuevamente la Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay, pidió se dufunda el alerta a la población.

Se reitera la solicitud de ALERTA a la población sobre una nueva modalidad que se está haciendo frecuente en ESTAFAS TELEFÓNICAS la de “FALSOS SECUESTROS”.

Esta metodología delictual se inicia con una comunicación telefónica de los estafadores quienes al ser atendidos por la futura víctima le informan que poseen secuestrado a un familiar, solicitando una suma de dinero a cambio de la liberación del mismo. Se recomienda en estos casos cortar automáticamente la llamada y poner en conocimiento de la situación a dependencia policial.

Ante cualquier tipo de situación que les parezca sospechosa, comunicarse con la dependencia policial más cercana, o a los números telefónicos 101 o 422222, para poder corroborar la información