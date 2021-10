Invertirán $ 30.000 millones en refacción y ampliación de universidades de todo el país

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, presentó este lunes la nueva etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que contempla una inversión total de $ 30.000 millones para los próximos dos años, los cuales serán destinados a la refacción y ampliación de universidades de todo el país, se informó oficialmente este lunes.

La inversión implicará más de 150 obras nuevas que alcanzarán a más de 300.000 estudiantes y 200.000 docentes y no docentes de todo el país.

En la primera fase se estima la realización de más de 70 proyectos de obras nuevas, refacción y ampliación en las 24 jurisdicciones educativas con una inversión de $ 15.500 millones que generarán 4.500 puestos de trabajo directos y 13.000 indirectos, y beneficiarán a más de 50 universidades nacionales, 123.000 estudiantes y 10.000 docentes y no docentes.

“La universidad argentina ha puesto al servicio su investigación, su compromiso social, su militancia, y es justo reconocerlo”, afirmóPerczykdurante la presentación, realizada en el Palacio Sarmiento.

“Este programa tiene por objetivo garantizar derechos, ampliar, expandir e igualar”, manifestó y aseguró que “nuestro sistema universitario es particular en América Latina y en el mundo: el 80% de nuestros chicos va a la universidad pública, no arancelada, autónoma y que se propone igualar para arriba”.

Y agregó: “Además, a través de estas obras se genera trabajo en la comunidad, con empresas locales, con corralones locales y equipos electrónicos que se compran ahí para generar redistribución en un país que necesita fortalecer el federalismo”.

El Programa, que se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y recibe financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), tiene como objetivo principal ampliar la cobertura y mejorar el sistema universitario nacional.

Además, se propone incrementar el acceso a la educación superior, optimizar la calidad de la instrucción, fortalecer el funcionamiento y los servicios que prestan las instituciones y vincular el capital humano formado en las universidades con las fuerzas productivas locales, señalaron.

Estuvieron presentes en el encuentro autoridades de las universidades de Córdoba, Jujuy, Lanús, Moreno, La Matanza, La Plata, Arturo Jauretche, General Sarmiento, Lomas de Zamora, y San Martín.

También de la Universidad Nacional del Oeste, Avellaneda, Hurlingham y Almirante Brown.