Investiga la responsabilidad penal de dos jóvenes que balearon a otro

La fiscal pidió la prórroga de la prisión preventiva para ambos jóvenes- un varón y una mujer- en resguardo de la víctima que teme por su integridad física. Los abogados defensores se opusieron a la medida cautelar y solicitaron la libertad inmediata de sus defendidos, o en consecuencia el cumplimiento de la misma bajo la modalidad domiciliaria. Finalmente, la Jueza de Garantías hizo lugar parcialmente al pedido de las partes y dispuso de la resolución.

En la mañana de este lunes se desarrolló una nueva audiencia en el marco del hecho ocurrido en nuestra ciudad el pasado 2 de noviembre, en el cual una pareja le disparó con un arma de fuego a otro joven que caminaba en inmediaciones de calles Bvar. 12 de Octubre y Lacava, produciéndole heridas en una pierna, para luego huir del lugar en una moto. Unos días más tarde y mediante intensos trabajos a cargo de la División de Investigaciones de la Policía entrerriana, lograron la detención de la pareja sindicada por la víctima como los autores del ataque.

Por este hecho la fiscal María José Labalta los imputó como coautores del delito de lesiones graves dolosas (art. 45 y 90 del CP respectivamente), por entender que se encuentra acreditada su participación a través del testimonio directo de la víctima. En su declaración en sede judicial, señaló que el varón (FS) conducía la moto y fue quien efectuó los disparos contra su persona, pudiéndolo reconocer porque llevaba un casco rebatible; en cuanto a su acompañante- la mujer (VS)- si bien tenía el caso puesto, fue reconocida por su fisonomía, ya que se conocían previamente de otro lugar que ambos frecuentaban. Por ello la fiscal hizo especial hincapié en la coautoría del hecho porque se trató de un plan pergeñado- según las palabras- en el cual estas dos personas planearon el ataque que no fue otra cosa que a traición, ya que el disparo fue por la espalda.

En cuanto a las novedades arribadas mediante informe pericial, mencionó que el arma utilizada sería un revólver calibre 9 mm, prueba aportada por las vainas encontradas en el lugar del hecho, ya que el arma propiamente dicha no fue hallada en ninguno de los allanamientos al igual que la moto en la cual se trasladaban.

Luego de su extensa exposición, solicitó a la Jueza Melisa Ríos la prórroga de prisión preventiva por el término de 45 días para ambos imputados por hallarse en riesgos el peligro de entorpecimiento de la investigación, dado que la víctima manifestó temor sobre todo en relación a la libertad de FS, y es un testimonio fundamental para arribar a la etapa plenaria del juicio. En relación a ello, adelantó que la causa será remitida a juicio oral posteriormente al cumplimiento de dicha prórroga, y en él buscará una pena de cumplimiento efectivo para ambos.

Por otro lado, solicitó el relevamiento de un celular secuestrado durante el último allanamiento, de uso compartido por ambos imputados. El objetivo de esta medida es establecer información necesaria en relación al hecho investigado, medida que fue dispuesta por la jueza Ríos sin mediar oposición alguna de los defensores.

Sin embargo, la defensa técnica de FS a cargo del abogado particular Jair Gay, se opuso a lo solicitado por la fiscal. Como lo dejara en claro en audiencias anteriores, manifestó su disconformidad con la investigación ya que las pruebas relevadas por la fiscal son de corte netamente subjetivo, guiadas púnicamente por el testimonio de la víctima. “Considero que se vulnera el principio de inocencia de mi defendido- agregó- porque no se encuentran pruebas objetivas para corroborar su participación en el hecho”. Por ende, solicitó su inmediata libertad y, en oposición, el cumplimiento de la medida cautelar bajo el cuidado de una persona mayor de edad. En la misma línea se mantuvo el abogado Martín Cuenos representante de la joven VS.

Finalmente, la jueza dispuso la libertad para VS bajo el estricto cumplimiento de medidas de coerción personal, ya que según lo formulara en sus fundamentos, se encuentra acreditada su coautoría. Por ello, dispuso: la prohibición de acercamiento a la víctima, su pareja o familiares, como así también a los testigos de la causa; y la prohibición de efectuar publicaciones o comentarios en redes sociales sobre los hechos investigados; entre otros.

En cuanto al joven FS, resolvió prorrogar la prisión preventiva a cumplirse mediante modalidad de arresto domiciliario, bajo el cuidado de su hermano, y con la aplicación de una tobillera electrónica. Asimismo, le impuso el cumplimiento de estrictas reglas de control de similares características que las antes mencionadas. La resolución de la magistrada establece que el plazo de cumplimiento será de 45 días tal como lo solicitará la fiscal de la causa.