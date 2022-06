Investigación del avión venezolano: Cafiero aseguró que el país no recibió “objeciones”

El canciller argentino insistió que “en términos prácticos, el Gobierno va a cumplir la manda judicial”, y aclaró que “el Ejecutivo no tiene elementos, los tiene el juez, para definir que es lo que pasa con el avión y con su tripulación”.

Cafiero en el Comité de Descolonización de la ONU en Nueva York.

El canciller Santiago Cafiero afirmó este jueves que la Argentina “no ha tenido ninguna comunicación de parte de algún país que implique algún tipo de objeción con lo que la justicia está haciendo y con lo que el Poder Ejecutivo hizo o hace” en relación al caso del avión de la compañía Emtrasur con tripulantes venezolanos e iraníes que fue retenido en Ezeiza.

Cafiero negó que haya habido contactos en Cancillería con funcionarios de Estados Unidos o Israel por este tema y refirió a los medios de prensa que cubrieron la misión argentina en el Comité de Descolonización de la ONU en Nueva York, entre ellos Télam, que “es una investigación que estaba haciendo la justicia y que lo que determine es lo que el Gobierno iba a hacer como Poder Ejecutivo”.

“Lo dije el mismo día que empezó”, expresó el canciller, y agregó que “luego la justicia determinó que la investigación sea bajo secreto de sumario, con lo cual no hay elementos hoy para hacer análisis”.

Y amplió: “La investigación de la justicia es la que va a determinar y va tener las respuestas, el gobierno no tiene respuestas para eso, porque no está llevando adelante la investigación”.

Sobre los elementos de público conocimiento, como las sanciones del Departamento del Tesoro o los alertas de Paraguay o Uruguay emitidas en relación con el avión, sostuvo que “hay que ver cuales de ellos está tomando el juez como información fidedigna para la investigación”.

Cafiero indicó que el Gobierno “cumplió con retener del avión y con dar cuenta a la justicia, que después tomó intervención”, y sobre el ingreso del avión al país aclaró que “la autoridad Aeronáutica argentina no tenía la información de que no podía entrar”.

“Cuando se despertaron algunas sospechas o irregularidades las fuerzas de seguridad retuvieron el avión y le dieron procedimiento a la justicia, y hoy todas las respuestas están en un expediente judicial, no las tiene el Gobierno”, completó.

“No tengo elementos para saber qué es lo que el juez y el equipo de investigación están matizando para decir con que información va a llevar una resolución”, concluyó.

