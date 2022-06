Investigadora de UCU becada en Estados Unidos

La investigadora de la Universidad de Concepción del Uruguay, Soledad Arreguez Manozzo, fue seleccionada para participar del Seminario “Journalism, Technology & Democracy” en Arizona State University, Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Este seminario se desarrolla hasta el 11 de julio.

La docente e investigadora forma parte del equipo de investigación sobre Desinformación que dirige Adrián Pino en UCU. De este modo, Soledad Arreguez obtuvo una Beca Fullbright que cubre los gastos del pasaje y la estadía para esta instancia formativa de posgrado para docentes universitarios. El programa es “Study of the US Institutes for Scholars”, y el curso se denomina “Journalism, Technology and Democracy”.

Este cruce entre periodismo, tecnología y democracia es un eje central de la investigación que el equipo de UCU lleva adelante desde 2018, identificando actores y discursos falsos que circulan en redes sociales y plataformas digitales.

Gracias a esta investigación el director del proyecto, Adrián Pino, también obtuvo su beca Doctoral cofinanciada UCU-CONICET para profundizar la investigación sobre el fenómeno de la desinformación.