Investigan femicidio en edificio céntrico de Paraná: Arrojó a su novia del piso 8

Hoy se realizará la audiencia de imputación contra Jorge Julián Christe. Se le atribuirá el delito de “homicidio calificado por violencia de género (femicidio), por el vínculo y alevosía”. La víctima, Julieta Riera de 24 años, cayó del 8vo piso ya inconsciente.

Julieta Riera, de 24 años, murió tras caer del octavo piso de un edificio ubicado en el complejo de departamentos de San Martín 918, en pleno centro de Paraná. Por el hecho está acusado su pareja, Jorge Julián Christe, de 31 años.

Tras conocerse la autopsia, que determinó que la joven presentaba “concretos signos de violencia previos al fallecimiento”, el fiscal a cargo de la causa, Juan Ignacio Aramberry, solicitó una audiencia de imputación que se llevará a cabo este sábado a partir de las 11. La misma será presidida por el juez de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer.

La defensa de Christe, estará representada por el abogado Ladislao Uzin Olleros y la abogada Corina Beisel se constituirá en querellante.

Al acusado se le atribuirá el delito de homicidio calificado por violencia de género (femicidio), por el vínculo y alevosía. Christe se encuentra detenido en Alcaldía de Tribunales.

Qué ocurrió

Con el avance de la investigación, se establecerá cómo fue la participación de Christe en el lugar. Según se confirmó, tras el hecho, el sujeto fue en moto hasta la Jefatura de Policía para dar aviso de lo sucedido. Según comprobó la Policía, se encontraba alcoholizado al momento de comunicar lo sucedido cerca de las 4 de la madrugada de ayer.

A través de las cámaras de seguridad del edificio del Instituto del Seguro y de la zona, policía verificará si es cierto que el sospechoso salió del lugar con destino a la Jefatura o bien, antes de ir a alertar de la situación a la policía, “pasó por casa de un familiar” donde también “se habría cambiado la ropa que llevaba”. Además, se investigará el porqué de los “rasguños” que tiene el hombre.

Los pesquisas buscan obtener información a partir de testimonios que recabarán entre familiares de la joven y de sus amigas. Ya se recabó ya el testimonio de una vecina de esta pareja, que reconoció que en la madrugada del jueves “escuchó ruidos”.

“La causa está en etapa de investigación. La persona que avisa de lo ocurrido es la persona que estaba con ella. La Policía constató el suceso. En el departamento se secuestraron varios elementos que están siendo peritados”, dijo Ángel Ricle, de la División Investigaciones.

En principio, la principal hipótesis sobre la que el juez Leandro Dato está trabajando en base a las pericias es que su pareja, Jorge Julián Christe (31), la habría golpeado duramente y luego arrojado al vacío. Pudo comprobarse que no había denuncia anterior por alguna situación de violencia de género, ni en el ámbito policial ni judicial.

Una joven madre

Julieta era nacida en Gualeguay, era madre de un niño y estudiaba Abogacía en la UNL, de Santa Fe. Desde Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, expresaron su hondo pesar por el crimen y pidieron justicia.

La familia de Christe (cuya madre fue una reconocida ex magistrada de Paraná) tiene dos departamentos en el octavo piso del edificio del IAPS. Uno era habitado por Christe y el otro es de su hermana, que no reside en Paraná. El joven y su pareja por lo general estaban en el departamento que da a la peatonal San Martín, pero luego se cruzaron al otro -que da a la playa de estacionamiento de calle España- y desde allí cayó Julieta Riera. Los balcones son amplios y la baranda mide no más de un metro y medio.