Iosper dará de baja a prestadores que pretendan cobrarle a los afiliados

A partir de este martes 1° de junio comienza a regir el ultimátum que la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), disconforme con la última propuesta de aumento de aranceles, le dio al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Cabe recordar que la obra social entrerriana –que cuenta con unos 300 mil afiliados– aplicó una pauta escalonada del 30% y así pudo superar el corte de prestaciones que se extendió durante febrero y agregó un 10% más a partir del 1° de agosto.

Pero la Federación Médica valoró como “insuficiente” la propuesta económica y dispuso, como forma de protesta, que a partir de este martes los 2.246 profesionales inscriptos en el registro de prestadores de Iosper brindarán sólo el servicio de atención médica en consultorio. El resto de las prestaciones ambulatorias, como una ecografía o un electrocardiograma, quedarán suspendidas. Si el paciente requiere ese tipo de prestaciones, deberá pagarlas de su bolsillo.

Adrián Gómez, que integra el directorio de Iosper en representación de los municipales, rechazó con firmeza el planteo de la Federación Médica. “Nos parece irresponsable plantear esto en medio de una pandemia. En otra situación, desde el Iosper tendríamos la posibilidad de derivar los pacientes a otros lugares, pero hoy está todo ocupado. Va a haber complicaciones. Estamos buscando con urgencia la forma de garantizar la atención. Iosper tiene buena voluntad de atender los pedidos. Pero hay puntos imposibles de acceder”, aseguró Gómez.

“No podemos aceptar lo que ellos están planteando, porque nos va a generar un impacto económico que nos resulta imposible; en algunos casos, se quintuplica el gasto; no tenemos forma de solventar eso. Es una pretensión exagerada. Nos obligaría a dejar de dar otras prestaciones. Es una especulación peligrosa la que hacen en medio de la pandemia. Nos quieren tener de rehén, sabemos que no podemos derivar pacientes en este momento”, aseveró.

Arnoldo Schmidt, gerente de Administración de Iosper, aporta datos: en abril, la Federación Médica cobró de la obra social provincial una cifra de $79.900.000. La mitad por atención en consultorio; el otro 50%, por prácticas, que ahora quedarían suspendidas. Aunque la última medida de fuerza de la Federación Médica fue más mediática que real: el corte de prestaciones, que abarcó todo el mes de febrero, en los hechos no fue tan grave. Los números de Iosper así lo revelaron: el 78% de los 2.246 prestadores trabajó con normalidad. O sea, 1.760 médicos.

“Iosper está hablando con todas las clínicas y sanatorios de la costa del Paraná y de la costa del Uruguay para garantizar las prácticas ambulatorias que los médicos no realizarán”, señaló. Luego, agregó: “Pero Iosper ha sido claro. Aquel médico que pretenda solo cubrir las consultas y no las prácticas, y pretenda cobrarle al afiliado, automáticamente será dado de baja del padrón. Se es prestador o no se es prestador. Pero no prestador a medias”, señaló. “Tenemos la respuesta de las clínicas en cuanto a que darán atención que los médicos no quieran facturar por Federación Médica”, señaló.

Schmidt afirmó que “Iosper no tiene deuda con los prestadores. Está al día con todos”, y en ese marco se apoya la decisión de expulsar prestadores que pretendan cobrar prestaciones a los afiliados. “Iosper es el principal financiador en Entre Ríos –afirmó–. De cada 10 pacientes que ingresan a un consultorio médico, 7 u 8 son de Iosper. Eso da la importancia que tiene la obra social como financiador de la salud. Por eso no se entiende cuál es el interés de algunos presidentes de círculos médicos”.