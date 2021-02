IOSPER ofreció a Femer un aumento del 31,5% para el valor de la consulta médica

Directivos del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y de la Federación Médica (Femer) mantuvieron este viernes una importante reunión, a la cual se calificó de “amable y cordial para tratar de acercar posiciones y encontrar acciones en conjunto”.

Tras el encuentro, el presidente del directorio de la obra social, Fernando Cañete, informó que “IOSPER realizó un ofrecimiento para el primer semestre habida cuenta de la discusión paritaria que se realizó ayer entre el gobierno y los gremios” y detalló que se propuso “un 31,5% de incremento para el valor de la consulta y un 25% para todas las prácticas”.

Tras recibir la propuesta, la Femer analizará el ofrecimiento conjuntamente con sus representados.

Comisión de seguimiento

Por otra parte, Cañete explicó que “IOSPER propuso, para el lunes 22, crear una comisión de seguimiento a los fines del análisis y la adecuación del nomenclador de la obra social provincial teniendo en consideración los requerimientos de la Federación Médica, pero desde el sector se pedía la aplicación del nomenclador nacional”.

Ante ello, aclaró que “aplicar un nomenclador nacional tomando como referencia a la mayoría de las obras sociales nacionales representaría entre tres o cuatro veces los valores que estamos pagando” y por ello desde la obra social provincial piden analizar la aplicación del nomenclador “dentro del presupuesto de IOSPER”.

“Vamos a trabajar para poder otorgar lo que solicita Federación Médica, en tanto tengamos los recursos suficientes para afrontar los compromisos”, comprometió Cañete y ante eso insistió: “IOSPER, en todo momento, expresó la necesidad de arribar a un acuerdo y esperamos una respuesta favorable por parte de Federación Médica”.

Corte de las prestaciones

En relación al corte de las prestaciones que aplica desde hace varias semanas la entidad médica, Cañete encomendó a los afiliados “que pidan las facturas para reintegrar a los valores de IOSPER”. Y según remarcó, desde la obra social provincial están “empeñados en poder solucionarlo”.

“No tenemos atrasos, la obra social no está quebrada, no está fundida, no está en default prestacional, y sigue trabajando sin ningún tipo de inconveniente. Se trabaja para resolver los casos puntuales”, concluyó. (Análisis)