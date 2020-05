Irregularidades durante las salidas de esparcimiento

Cientos de uruguayenses salieron a caminar este fin de semana aprovechando el excelente clima. Se detectaron algunas irregularidades que se espera sean corregidas por los mismos vecinos, ya que si se cumple la normativa se podrá avanzar en nuevas habilitaciones.



Este fin de semana fue el primero con las salidas de esparcimiento habilitadas en todo el territorio entrerriano y puntualmente en Concepción del Uruguay. Las tardes de sábado y domingo fueron ideales para la “caminata recreativa”, la única actividad permitida por ahora y por motivos estrictamente saludables. El sol de otoño fue sin dudas el mejor acompañante para cientos de uruguayenses que salieron de sus casas a oxigenar los cuerpos y las mentes, después de casi dos meses de encierro preventivo.

Ahora bien, es cierto, hubo muchas cuestiones a corregir, especialmente lo que tiene que ver con la actitud ciudadana. Lamentablemente en demasiadas oportunidades fue necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad para hacer algo que debería estar ya claro a esta altura de la pandemia: respetar el distanciamiento social y cuidarse para cuidar al otro. También en más de una oportunidad las fuerzas policiales y hasta Gendarmería o Prefectura debieron explicarle a nuestros vecinos, que no se pueden utilizar los juegos infantiles o deportivos en parques y plazas; que todavía no se puede salir en bicicleta o a correr (tal vez pronto sí, pero aún no). Tampoco se puede ir a las playas y en las plazas se puede caminar, pero no tomar mate en los bancos. Seguramente volverán los tiempos de compartir mates y abrazos en los espacios públicos, pero está claro que todavía, no.

“Hay falta de apego a las recomendaciones”, señalaron autoridades de la provincia al observar lo que sucedía en casi todas las localidades de la provincia. “Hemos detectado dificultad por parte de la población en el apego a las normas. Y es necesario seguir reiterando que las normas son para la protección de la comunidad; todos queremos poder volver a realizar las actividades que disfrutábamos en familia y con amigos, pero para llegar a ello, primero es necesario seguir cuidándonos”, señaló la Ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez.

Controles

Según se informó desde el municipio, sólo este domingo se controlaron más de 150 personas en toda la ciudad. Recordemos que las caminatas recreativas deben realizarse dentro dele radio de los 500 metros del domicilio, por lo que los uniformados solicitaron DNI a quienes realizaban las actividades recreativas, para constatar que se encontraran en ese espacio autorizado.

Además se demoraron dos vehículos en el ingreso a la ciudad, cuyos ocupantes fueron puestos en cuarentena ya que llegaban desde otras localidades a la ciudad, al respecto no se brindó mayor información.

Por otra parte, recordemos que es importante que todos los uruguayenses sigamos cumpliendo con los hábitos de higiene como el lavado de manos, la utilización de alcohol en gel y barbijo, pero por sobretodo el distanciamiento social durante las salidas de esparcimiento. Además, recordamos que está prohibido la utilización de los espacios de juegos en plazas y de los elementos de elongación para aquellos que realizan ejercicios físicos en espacios públicos, y se deben cumplir los horarios dispuestos para esparcimiento que en nuestro municipio es de 11 a 16.

Por último, recordamos que las personas mayores deben estar acompañados por familiares o personal a cargo y evitar lugares con mucha circulación. Ante cualquier síntoma como fiebre o dolor de garganta, hagan la consulta al 0800 777 8476.