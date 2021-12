Jairo, en exclusiva: “desde que se dio la posibilidad de volver a los escenarios, fue como abrirle la jaula a un pájaro”

En el marco del show que llevará a cabo el próximo 9 de diciembre en Plaza Ramírez, Jairo dialogó con La Prensa Federal para recapitular experiencias de su vida, brindar detalles de su actualidad y cómo fue desarrollando su carrera. Una nota llena de anécdotas e historias de uno de los artistas más queridos de Argentina.

En primer lugar, Jairo comentó a La Prensa Federal que “cuando empecé a cantar, no imaginaba ni planificaba llegar a estos 50 años de carrera. Ahora, miró para atrás y se me pasó volando todo”.

Consultado sobre su actualidad, el artista indicó que “en estos momentos estamos con la gira, que volvemos a cantar luego de la pandemia. Desde que se dio la posibilidad de volver a los escenarios, fue como abrirle la jaula a un pájaro. Estoy con mucho impulso y ganas, y muy contento con la gira”.

A su vez, adelantó: “también estamos con la grabación del segundo volumen, empezando a grabarse la parte orquestral. Se sumarán otros cantantes de gran prestigio y que muy amablemente han accedido a participar, como Vicentico, Jorge Rojas, Peteco Carabajal, entre otros”.

Su libro

Por otro lado, Jairo señaló a La Prensa Federal que “escribí un libro, y me lo propuse hacerlo yo mismo porque siento que es algo muy personal. Quiero explayar las cosas que me han pasado, y estoy en la fase de corrección, que es lo más difícil, porque luego hay que soltarlo y publicarlo”:

Sobre su contenido, el cantautor oriundo de Cruz del Eje, en Córdoba, destacó: “empieza con un dibujo hecho por Facundo Cabral por el año 1975, en el que dice ‘Cruz del Eje al mundo, solo una canción de por medio. Estoy muy emocionado por el libro, porque hay muchas cosas personales explayadas en él”.

Su etapa en España

Uno de los mitos populares que se difundió por toda América Latina, es que Jairo era de origen español. Sobre su etapa en el país europeo, Jairo puntualizó que “al surgir la posibilidad de viajar a España, yo trabajaba como ilustrador, tenía solamente 19 años. Me preparé muy bien en Argentina, había tenido años de aprendizaje casi amateur en la adolescencia, lo que me permitió grabar un disco”. Según Jairo, “la cosa seria empezó a partir de que me propusieron grabar un nuevo disco en España”.

En relación a esto último, recordó: “con los primeros discos en Europa, muchos latinoamericanos pensaron que yo era español, aunque estaba muy claro por la temática de las canciones y mi acento que este no era el caso. Así y todo, los españoles son muy conscientes que comencé mi carrera en aquel país”.

Llegada a Francia y su carrera en París, la Ciudad de la Luz

Luego de su etapa en España, Jairo arribó en otro de los grandes centros culturales a nivel mundial, como lo es París, capital de Francia.

Sobre esto, el cantautor cordobés afirmó que “lo de Francia fue una consecuencia de mi trabajo en España, y ahí pesó fuerte ser un cantante argentino”.

Siguiendo con esto último, recordó: “ese año fue una temporada en la que el Teatro Olimpia de París organizó una serie de conciertos, en los cuales presentaban dos semanas de música argentina, otras dos de Brasil, y de tribus africanas, fue algo muy exótico para dicho lugar”.

“Yo llegué a dicho Teatro por dos razones, una era que ya tenía trabajo en España, y otra de las causas fueron mis trabajos con poemas de Jorge Luis Borges, lo que les llamó mucho la atención”, destaca Jairo.

Ya sobre el show en el Teatro Olimpia, el artista contó: “empecé con buen pie, los franceses se adueñaron un tanto de mi actividad porque poco a poco fui actuando cada vez más ahí. Francia era un mercado artístico mucho más grande que España, sobre todo en París”.

Jairo, Alfonsín y la vuelta a la democracia

En los años que Jairo se encontraba en Europa, Argentina y otros países sudamericanos sufrían las últimas dictaduras, en las cuales el Terrorismo de Estado se encargó de censurar artistas, logrando que busquen exilio en otras naciones.

Jairo manifestó que “los años de la Dictadura fueron muy duros para los argentinos. Más allá de las vivencias propias dentro del país, con la información censurada junto con los artistas, en el extranjero había países que denunciaban estos procesos en Sudamérica. Nosotros lo veíamos desde afuera, y Francia fue una de las naciones que rechazó con más fuerza lo que sucedía en nuestras tierras”.

“Nos juntábamos mucho entre los argentinos que vivíamos ahí. Cuando se veía venir el regreso de la democracia, había una excitación natural en todos nosotros, por lo que queríamos volver a Argentina para participar de esto. Yo había conocido a Alfonsín en París en el ‘82, me pareció un hombre muy íntegro e inteligente, y yo creo que era el hombre que hacía falta en ese momento”, señaló Jairo.

Y añadió: “cuando llegué a Argentina, no lo hice con la intención de cantar y brindar shows. Un día me llevaron a un programa de TV que conducía Juan Carlos Mareco, en el que estaba Alfonsín y su familia. Al llegar, había una multitud, y era una auténtica fiesta. En un momento, me busca un periodista y me metió en el programa en plena cámara, y Mareco me anunció”, cuenta Jairo entre risas.

“Saludé a toda la familia de Alfonsín, y Mareco me pidió que cantara una canción, para luego cantar, y después otra más. Me resultó tan raro, porque era un espacio político para los candidatos, y me hicieron cantar a mí. Pasaron varios años y recién ahí me enteré de lo que pasó, y es que ese día, Alfonsín estaba completamente afónico, y casi que no podía hablar por los actos de campaña. Entonces me hicieron cantar a mí para disimularlo un poco”, ríe Jairo mientras recapitula.

“Los esperamos en la Plaza Ramírez, iremos con todo. Estamos muy contentos por tocar en Concepción del Uruguay y muy ansiosos”, finalizó Jairo.

Cabe destacar que el cantautor cordobés brindará un show en dicha Plaza el próximo 9 de diciembre, en el cual habrá pantallas para que la gente pueda disfrutar del todo un evento cultural muy importante para La Histórica.

Fabián Galarraga, Fabio Romano y Alejandro Francia para La Prensa Federal.