Jazmín Palma ex Regatas Hockey : “El club es mi vida”

Jazmín tiene 20 años y a los 5 comenzó a jugar al hockey en Regatas. Desde hace dos años, vive en Pensilvania, Estados Unidos. Y a pesar de ello y de los tantos miles de kilómetros que separan a Estados Unidos con Argentina, su vida sigue siendo nuestro Club, Regatas.



La jugadora de 20 años, decidió irse a vivir a Estados Unidos, hace ya dos años, para estudiar Kinesiología en la Universidad “Lock Haven” situada en el Estado de Pensilvania. Donde también se desempeña como jugadora en el equipo universitario de mismo nombre y disputa la liga “Atlantic 10”.

Jazmín nos contó cómo fue su decisión de irse a vivir a otro país, “no fue una decisión fácil, pero tuve el apoyo de las personas que me rodean lo que fue fundamental. La idea me la propuso una amiga de Concordia, que actualmente juega conmigo en la Universidad. Ella es un año más grande y ya estaba viviendo allá desde antes”. Y agregó, “teniendo a alguien conocido que te cuente desde adentro cómo es la vida, me ayudó muchísimo a decidirme. Es por eso, que la adaptación no fue tan difícil”.



Haciendo referencia a su sentido de pertenencia con Regatas, Jaz nos confesó que desde los 5 años juega en el Club y que, EL CLUB ES SU VIDA. Y agregó además, “hasta hace dos años que me fui a estudiar, pasaba todos los días en el Club, ya sea entrenando, en el gimnasio o tomando mates y pasando el tiempo, era como un hobby estar acá”. Completó su testimonio diciendo que “hoy en día sigue siendo igual, cada vez que vengo para mi Ciudad, vuelvo al Club y es algo que espero con ansias siempre”.

Sus palabras más emocionantes haciendo hincapié en Regatas, fueron las siguientes, “el Club siempre me dio todo para crecer como jugadora para que pueda estar donde estoy hoy en día, soy feliz de ser parte de este enorme Club”.

Jazmín, además de haber sido jugadora del Club durante tantos años y ser parte de la historia rica de la institución, en 2015 se desempeñó como entrenadora de infantiles y fue ayudante de la profe Julieta Gay, en reserva, en 2017. Siempre siendo parte del Club y compartiendo su sabiduría con sus pares.

La actual jugadora de Lock Haven, si se encuentra de paseo por la Ciudad, no duda en sumarse a los entrenamientos con el plantel de Primera, que es dirigido por Julieta Gay. En el comienzo del 2021, inclusive realizó la pretemporada con sus compañeras de toda la vida.