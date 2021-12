Jesús López, premiada internacionalmente, se presentará en el FICER 2021

En el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de diciembre, se podrá ver Jesús López, la última película de ficción de Maximiliano Schonfed, premiada en los festivales de Mar del Plata y de Biarritz (Francia).

La obra cinematográfica Jesús López, del realizador crespense Maximiliano Schonfeld, fue rodada en Valle María, y escrita junto a la escritora entrerriana Selva Almada. Buena parte de los recursos, del equipo técnico y del elenco son de la provincia. La realización obtuvo premios en el festival de Biarritz (Francia) y en el de Mar del Plata. Está programada para el jueves 9 a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) con entrada gratuita.

La proyección corresponde a la Competencia Nacional de la que también participan Una escuela en Cerro Hueso (Betania Cappato, 2021), Una casa sin cortinas (Julián Troksberg, 2021), Errante corazón (Leonardo Brzezicki, 2021) y Años cortos, días eternos (Silvina Estévez, 2021). Tanto el jurado como el público darán su veredicto para la premiación.

El título de la película de Schonfeld refiere al nombre de un temerario piloto de carreras regionales de Fiat 600 que pierde la vida en un accidente de moto. Su tímido primo Abel, empieza paulatinamente a hacer las mismas cosas que hacía el muerto: se hace amigo de sus amigos, empieza a salir con su novia, se viste con su ropa y adopta su actitud desafiante. Esta transformación alcanza el punto culminante en una competición automovilística en homenaje al joven fallecido, donde Abel conduce la máquina de Jesús.

La realización cinematográfica fue rodada en Valle María y cuenta con las actuaciones de Joaquín Spahn, Lucas Schell, Sofía Palomino, Ia Arteta, Paula Ransenberg, Alfredo Zenobi, Benigno Lell. Las caracterizaciones de los personajes y las locaciones elegidas para contar la historia representan artísticamente formas de hablar y modos de relacionarse en un contexto rural y suburbano reconocibles para el público de la región.

Schonfeld contó que la obra “estuvo atravesada por la pandemia. Filmamos tres semanas, luego paramos y después retomamos. En total, fueron seis semanas de rodaje con equipo de Entre Ríos y Buenos Aires y una mixtura de actores y actrices de acá y de Buenos Aires”. La película se hizo en coproducción entre Argentina y Francia y se financió con fondos provinciales, nacionales e internacionales.

Sobre el guión realizado junto a Selva Almada, Maximiliano indicó que “habíamos empezado a escribir otro proyecto que se llamaba El hombre brillante y en el medio de esa escritura, donde estábamos medios trabados, le mostré una escaleta y algunas anotaciones que yo tenía de Jesús López. A partir de ahí empezamos a trabajar una parte de la historia, porque era mucho más larga, y nos fuimos dividiendo el trabajo. Ella desarrolló una escritura más literaria con los personajes y yo me preocupé más por el arco dramático. A medida que ella iba escribiendo aparecían nuevas escenas. Fue un trabajo muy lindo que duró dos años más o menos”.

Premios

Jesús López ganó el premio a la mejor película de ficción en el Festival de Biarritz (Francia) y también resultó elegida con el premio mayor de la sección América Latina del Festival de Mar del Plata, recientemente realizado. Al respecto, el autor oriundo de Crespo, dijo: “siempre es un misterio saber qué va a pasar con las películas; cuál va a ser su recorrido y su recibimiento. Lo que intento es soltarlas ni bien las termino y que, de alguna manera, hagan su propio camino. A veces, te sorprende para bien; a veces, para mal. No estoy tan pendiente de lo que pasa. Cuando los premios son de recursos ayudan, sobre todo, para pensar en el futuro, pero no es algo que me detengo a pensar demasiado”.

FICER

En relación a la tercera edición del FICER, Maximiliano dijo que “estoy feliz de que el FICER se vuelva a hacer. Creo que es el lugar natural para las películas entrerrianas. Así que estoy muy contento de compartir el espacio con amigos y amigas. Para mí, es el festival más lindo del mundo por el cariño que le tengo, por lo bien que le hace al universo de películas entrerrianas y por un contacto muy real y muy próximo con el público entrerriano”.

Ley de cine

La legislatura de Entre Ríos aprobó recientemente la ley de Fomento a la producción audiovisual entrerriana. Consultado sobre la cuestión, Schonfeld señaló que “necesitábamos una ley no solamente para los que estamos haciendo cine en el presente sino, sobre todo, para los que vienen. Es muy importante una ley para fortalecer las películas y las series. También para que se pueda pensar en la exhibición, distribución y conservación de las películas entrerrianas. Me parece que con la ley, con su reglamentación y su implementación, puede cambiar drásticamente la manera en que hacemos películas en Entre Ríos. Ojalá se siga sumando más gente, más directores y más directoras para que en pocos años tengamos muchas más películas entrerrianas. Ojalá que la ley ayude a construir una identidad cinematográfica”.

Exhibición

Jesús López de Maximiliano Schonfeld se proyectará el jueves 9 a las 20 en la sala mayor del CPC. La entrada es gratuita y podrá reservarse desde este lunes 6 de manera online a través de www.ficer.com.ar o sacarse directamente en la boletería del evento. El ambiente estará climatizado.

