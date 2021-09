Jorge Satto: “La Dra. María Ema Bargagna es un ejemplo de honestidad y coherencia política en Entre Ríos”

El diputado Provincial por Cambiemos Jorge Satto mantuvo una reunión con la ex Diputada Provincial e histórica dirigente del Socialismo Entrerriano María Ema Bargagna.

La conversación sirvió para acordar el ingreso formal de la dirigente al amplio frente que constituye Juntos por Entre Ríos. En un dialogo sincero y distendido con objetivos claros, ambos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre la realidad política, social y económica de nuestra provincia y coincidieron en la necesidad de “trabajar juntos” en un proyecto local, provincial y nacional que devuelva trabajo y educación a los entrerrianos con un rumbo muy diferente al que está imprimiendo el Gobierno Nacional de Fernández – Fernández.

El Dr. Satto agregó: “coincidimos en la apertura a nuevas ideas, a nuevos acuerdos que sean transformadores y superadores para construir una Entre Ríos donde se fortalezcan sus instituciones y donde desterremos la corrupción que ha estado presente en los últimos gobiernos provinciales.

No hay futuro posible si no nos hacemos cargo de hacer algo ya, el tiempo es hoy, luego nos podemos arrepentir de no haber hecho el esfuerzo” Finalmente agrego “esta provincia tiene las potencialidades para crecer mucho y dar a sus habitantes una calidad de vida muy superior a la actual, con Educación y con Trabajo de calidad”.

A todos estos postulados adhirió con energía la dirigente socialista que se comprometió a sumarse hoy mismo al frente apoyando desde ya la candidatura de Rogelio Frigerio a Diputado Nacional.