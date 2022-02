Jorge Taiana investiga un ejercicio militar planificado en la gestión de Macri

El ministro de Defensa aseguró que no le sorprende que “el gobierno de Macri, que era un miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista” en el país latinoaméricano.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró que “no le sorprende” que “el gobierno de Macri, que era un miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista en Venezuela”, al ser consultado por Télam acerca de la planificación de un ejercicio militar en territorio venezolano durante la gestión de Cambiemos.

“A raíz de esta información, he solicitado un informe exhaustivo y pormenorizado de todas las actuaciones vinculadas a dicho ejercicio denominado ‘Puma’, verificando si se cumplió con la normativa vigente, la ley de Inteligencia, de Defensa, de Seguridad Interior, así como la naturaleza y objetivos de dicho ejercicio”, detalló Taiana.

Sobre los resultados que podría tener esa disposición, el titular de la cartera de Defensa señaló a esta agencia que “el informe nos permitirá establecer con claridad las responsabilidades políticas y militares que surjan de los hechos”.

“El gobierno del Frente de Todos siempre ha defendido el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la solución pacifica de las controversias, la integración regional y la preservación de Sudamérica como zona de paz”, remarcó el funcionario.