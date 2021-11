Jornada de limpieza voluntaria en Banco Pelay

Integrantes de Salvemos al Río Uruguay, llevó a cabo este domingo una jornada de concientización y sensibilización ambiental en Banco Pelay.

¿Por qué limpiar la playa?

“Como primera meta nos pusimos recoger todos los residuos que nos fuese posible y disponerlos para su recolección, para que esos residuos NO terminen en las aguas del río o enterrados durante décadas bajo la arena”.

“Además, este tipo de jornadas nos invita a la reflexión. Recoger basura en una playa durante un par de horas es un trabajo físico duro, pero es también un ejercicio mental que hará que nos cuestionemos cuánto consumimos, por qué y qué sucede si no somos responsables con los residuos que generamos, podemos ver en primera persona el impacto negativo en nuestro entorno”.

“Es cierto que no tenemos la obligación de recoger la basura de los demás, y puede que la idea nos disguste. Pero principalmente en estos momentos, que las playas no cuentan con los servicios habilitados, los invitamos a ser responsables y no dejar nada en las costas. Si vino con vos, que se vaya con vos”.

Por último, “les dejamos estas palabras que encontramos en internet: El que limpia no está. El que está no es el que limpia, y como usted no es el que limpia, deje todo limpio como está. Seamos responsables con nuestros residuos! Si nadie ensuciara, nadie debería limpiar por otros”.