Joven denunció haber sido acosada sexualmente en su casa

Una joven de Concepción del Uruguay denunció públicamente, en sus redes sociales, haber sido acosada reiteradas veces por un hombre en su propia vivienda. Según comentó, el ciudadano se acercó a su ventana para observarla y hablarle.

Afortunadamente la situación fue captada por cámaras de seguridad. En su testimonio, la mujer destaca “La noche del 3 del agosto alrededor de las 23:00 horas, estaba en mi departamento acostada en mi cama que da para la ventana de la calle. La persiana se encontraba cerrada y la luz de la pieza prendida. En un momento siento que una persona bien cerca de la ventana me dice “HEY AMOR” susurrando. Me asusté pero no le di mucha importancia porque pensé que era uno de los que nos acosan en la calle todos los días a toda hora. Pero, la noche del 12 de agosto alrededor de la misma hora, misma situación: acostada, luz prendida, escucho la misma frase por la ventana, y me quedé paralizada. Cuando pude salir del shock, le escribí a un amigo y me dijo que llame a la policía. Lo hice y fueron pero obviamente no lo vieron. Me dijeron que en el barrio había cámaras por lo que acudí a la cámara de mi vecina de enfrente que si no fuera por ella no hubiera podido identificar. En los vídeos se ve que no solo escucha por la ventana, sino que mira un buen rato para adentro. Los vídeos son de la noche del doce. A las 22:40 va y a las 22:44 se presenta nuevamente”. Cabe destacar que la publicación, con casi 130 comentarios y 1300 compartidas, recopila además los testimonios de decenas de mujeres que detallan haber sido acosadas por el mismo hombre. Algunas destacan que recibieron comentarios de él y otras que fueron inclusive perseguidas por varias cuadras. Según trascendió se radicó una denuncia en sede judicial, por lo que el hombre de 31 años fue aprehendido, identificado y puesto en libertad. Cabe destacar que el ciudadano habría estado involucrado previamente en una causa de abuso sexual en el departamento de Tala, pero actualmente se encuentra en situación de calle en Concepción del Uruguay.