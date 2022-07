Joven uruguayense multicampeón de ajedrez busca ayuda para costear sus viajes

La familia del joven uruguayense, Lihue Mahmud Schimpf, que es multicampeón de ajedrez a nivel provincial y regional, se comunicó con La Prensa Federal para dar a conocer un pedido de colaboración a la comunidad de La Histórica.

Lihue, fanático del ajedrez y que ha logrado varios campeonatos en sus cortos 15 años a nivel provincial y hasta nacional, está buscando sponsors o ayuda de la comunidad para afrontar los gastos de sus viajes a las diferentes competencias nacionales.

El joven uruguayense comenzó a jugar a los 9 años, participando de su primer torneo meses después en el Club Social de Concepción del Uruguay, logrando un impresionante tercer puesto en su categoría. “Estábamos super contentos y sabemos que él también, y después de ver ese podio, nos dimos cuenta que tenía una gran capacidad”, contó su madre, Emilce, a La Prensa Federal.

Luego, Lihue comenzó a competir fuera de la ciudad, demostrando gran nivel en el ajedrez. Hoy, ya con 15 años, participa de torneos sub16, aunque en ocasiones toma parte en competencias libres o avanzadas, en las que se mide contra personas mayores, logrando muchísimos premios, según señaló Emilce.

Además, según Lihue, el ajedrez lo ayuda a estimular la concentración, la capacidad de centrarse en lo que va a suceder en la partida, analizar, mejorar la memoria, mejorar las tácticas, el pensamiento rápido y el desarrollo mental en general; algo que se repite en la mayoría de los jóvenes que practica este deporte.

Sus viajes

Según Emilce, “el costo de los viajes sale de nuestro bolsillo, y tenemos muchos torneos en la provincia y en el país, por lo que tratamos de elegir los que están más cerca nuestro”; y es así como Lihue pierde oportunidades para medirse contra los mejores del país en competencias que se desarrollan lejos de Entre Ríos.

“Las inscripciones no son caras, pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que se paga la estadía, viaje, combustible, comida y demás. Buscamos la colaboración de personas o negocios, aunque sea en lo más mínimo, todo ayuda. Cada grano de arena ayuda y estaremos muy agradecidos por nuestro joven campeón”, agregó Emilce.

Multicampeón

Cabe destacar que Lihue, aún con su corta edad, tiene una currícula impresionante.

Fue campeón IRT Copa Ciudad Oberá- Misiones (que suma puntos en el ranking internacional); campeón entrerriano sub 16; campeón Copa Latinoamérica de Ajedrez Infantil sub 16 – Villa Carlos Paz; campeón categoría libre torneo de ajedrez – Concepción del Uruguay; campeón de 1°y 2° fecha del torneo regional- categoría libre; sub campeón Fiesta de la Playa C. Del Uruguay; sub campeón Fiesta de la Artesanía categoría avanzada- Colón, Entre Ríos; 3er puesto Campeonato Entrerriano superior Absoluto 2022- Colón- ER; 3er puesto empatado en el Nacional (4° por sistema); entre otros.

Lihue, a su vez, tendrá competencias importantísimas en lo que queda del año, tales como el Torneo Regional del Litoral 2022, el 6 y 7 de agosto, en Las Cañas, Uruguay; el Torneo IRT, parte del Círculo de Ajedrez Campeonatos Argentinos 2022 en Concordia, 14 y 15 de agosto; el Abierto Internacional, Copa Arcelos Mittal, en Villa Constitución, Buenos Aires del 18 al 21 de agosto; el IRT Dos Orillas, en Paraná; y la VIII Copa Latinoamericana de Ajedrez en Valle Hermoso, Córdoba, durante el 14, 15 y 16 de octubre.

Colaboración

Para colaborar con el joven multicampeón uruguayense, se dispone el teléfono de Emilce -su madre- 3445 -478236; y su padre, Esteban 3442- 622033; como así también, el CBU: 3860195205000041786858.