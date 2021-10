Joven violada: Fiscal habló de la investigación y espera que declare la víctima

Un aberrante hecho se ventiló esta semana, en Concordia con la denuncia de una mujer, que su hermana fue drogada, golpeada y violada.

Según dio cuenta, N.E.A., de 22 años, se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, desde el domingo pasado cuando fue llevada al nosocomio, “al borde de la muerte”, según contó su hermana. La denuncia fue realizada en la Comisaría 2 de Concordia.

Denuncia y manifestación

“Fue intoxicada con una mezcla de drogas, sufrió violación, ahorcamiento, y fue golpeada”, sentenció la familiar de la víctima, quien acusó al ex suegro de N.E.A, como el autor del ataque.

Asimismo, se reiteran las manifestaciones de los familiares de la joven, para que la justicia avance en detenciones. Alrededor de 60 personas se manifestaron frente a los Tribunales de Concordia, pidiendo justicia por la joven de 22 años que se encuentra internada.

La investigación

En tanto, el fiscal José Arias, explicó los motivos por los que aún, no se ordenaron detenciones. Además, dio detalles de cómo avanza la investigación, habló de contradicciones de los denunciantes y sostuvo que el acusado, se presentó en Fiscalía y designó defensor.

“La Fiscalía atendió desde el principio la causa y se ocupó de recabar los elementos objetivos de prueba, con el levantamiento de rastros y elementos que puedan posibilitar la reconstrucción del hecho. Se hicieron pruebas en el momento y ahora, se completan con evidencias testimoniales de familiares, vecinos y otras personas”.

Falta de pruebas

“Hasta el momento, lo que se dice del caso, no se corrobora con las evidencias de la investigación. Hay posiciones que se contradicen con lo que se ha recabado hasta el momento”, dijo Arias y agregó que “para llegar a la detención de una persona, hay que tener pruebas que permitan reconstruir con cierto grado de certeza, que el hecho existió y que hay una persona responsable”, sostuvo.

“En este caso, las evidencias aún no reúnen esas condiciones para tener ese grado de convencimiento, con lo cual, no podemos tomar esa determinación”, dijo Arias y sostuvo que “más aún, cuando la víctima no ha podido expresarse por el cuadro de salud que tiene”, resaltó.

Reforzar con la declaración

Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que “se está tratando de asegurar la prueba contextual, para que cuando llegue esa declaración de la víctima (que ojalá sea cuanto antes y que ojalá llegue porque su salud está en una situación crítica), podamos corroborar las evidencias y revisar las diferentes hipótesis que se manejan en el caso”, afirmó Arias.

“En este momento, no se pueden tomar medidas (como una detención) porque el cuadro probatorio, es insuficiente para ello”, ratificó el fiscal Arias y agregó que dichas medidas “tampoco tendrían mucha necesidad de ser, porque quienes aparecen señalados como responsables, se han presentado en la Fiscalía, han designado defensor y están a Derecho, por lo que no se puede advertir un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa”, remarcó.

Recolección de evidencia

En referencia al avance de la investigación y las características del grave hecho denunciado, Arias aclaró que “aún no se puede establecer cuándo comenzó el hecho y cuándo habría finalizado, dónde se realizó, si fue consentido o no, etc. Son hipótesis que no se descartan, pero hasta el momento, no hay evidencia de que hayan sucedido”, sostuvo el fiscal y agregó que solamente, “hay dichos de personas que tampoco estuvieron presentes o que fueron testigos de determinados actos”, explicó Arias.

“Falta la declaración de la víctima que está inconsciente por su estado de salud y las hipótesis que se manejan desde la familia, no se condicen con los informes médicos que dan cuenta de una situación, totalmente distinta a lo que las hermanas de la joven manifiestan”, mencionó el fiscal y ejemplificó: “dicen que la tuvieron privada de su libertad mientras la quemaban con cigarrillos y se estableció que esas lesiones, son de hace tres meses. Hay cosas graves que se dicen, pero no se condicen con la evidencia y hasta tanto, esas cosas no sean esclarecidas, no se van a tomar medidas”, dijo el fiscal.

Las últimas horas

“Estamos trabajando en la reconstrucción de las últimas horas, antes que la joven sea vista en esa casa y no es una tarea sencilla, porque el círculo de testigos o personas, no está ubicada en tiempo y espacio, dicen una cosa y después cambian. Es decir, hay una serie de contradicciones, que hacen muy complicada la reconstrucción de esos momentos y estamos abocados a eso”, ratificó el fiscal y reiteró que “estamos esperando el relato de la chica cuando mejore y ojalá que así sea, porque esta chica está luchando por su vida en el hospital y nosotros, debemos dar cuenta de los hechos por los que terminó en ese lugar. Esa es mi responsabilidad”, sostuvo. Fuente El Once