Jóvenes abordaron la “Violencia en el Noviazgo”

Se realizó días pasados, el conversatorio virtual “Me quiere, no me quiere, me quiero”, bajo la temática “Violencia en el noviazgo”, destinado a estudiantes del nivel secundario del departamento Uruguay.

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad, conjuntamente con el Consejo de la Juventud, la Coordinación Pedagógica en Educación Sexual Integral Uruguay, y la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay. Se enmarcó en la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Para el encuentro se creó un panel de profesionales conformado por Rocío Vivas, Natalia Domínguez y Ana Laura Rodríguez, licenciadas en psicología, y Agustina Ledesma, licenciada en psicopedagogía. Su intervención es resultado de un trabajo en red, permitiendo un conversatorio interactivo del que participaron más de 50 jóvenes del departamento.

Los temas abordados fueron: tipos de violencias y el ciclo de la violencia en los tipos de violencia, a cargo de Rocío Vivas. Se hizo foco en señales y alarmas a las que hay que estar atentos, por ejemplo el pedido de las contraseñas en las redes sociales o “no me gusta que cómo te vestís” y el control en cuanto a los amigos que tienen las parejas.

Por su parte, la psicóloga Domínguez abordó “El mito de la media naranja”: el imaginario social en que uno complementa con el otro y no se considera un ser íntegro que puede ser feliz con la otra persona pero también puede serlo de manera individual.

La psicopedagoga Ledesma se refirió a las decisiones que tomamos y cómo podemos disminuir esa presión y densidad que se genera a los 17-18 años de “elegir algo para toda la vida”, muchas veces tan marcado dentro de la familia y que termina generando. La charla invitó a la reflexión a la juventud asistente, a modo de pensar lo que eligen día a día, lo que los hace felices y lo importante que es tomar decisiones saludables. Asimismo, se habló sobre las parejas heteronormadas, la incorporación de la diversidad y cómo se afecta al otro en su diversidad.

El ciclo de charlas continuará en los próximos días, oportunidad en la que se abordarán los derechos sexuales y reproductivos.