Jóvenes podrán acceder a aportes para ejecutar proyectos productivos y de servicios no profesiones

El gobierno aprobó, mediante decreto 1804, la implementación del programa Incentivar Joven, que tiene como objetivo impulsar y apoyar ideas-proyectos mediante un aporte a aquellos jóvenes que realicen actividades productivas y de servicios no profesionales.

La iniciativa tiene como objetivos específicos, acompañar proyectos con un aporte no reintegrable para aquellos jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica con emprendimientos productivos o prestadores de servicios no profesionales, fomentar emprendimientos locales jóvenes a través de un aporte no reintegrable y desarrollar capacitaciones para impulsar la comercialización de los mismos.

La norma faculta del Ministerio de Desarrollo Social a invertir hasta un total de 4.250.000 pesos en la ejecución del programa y a disponer la aprobación de los proyectos seleccionados mediante el dictado de resoluciones ministeriales; y el pago de las sumas que correspondan, con una inversión máxima por proyecto de hasta 25.000 pesos a rendir ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.

El proyecto Incentivar Joven, impulsado por la Secretaría de la Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, fue pensado como política pública para acompañar a los jóvenes, en el marco de la pandemia de Covid-19 y en sintonía con las acciones y políticas de gobierno provincial y nacional, para el abordaje del contexto de crisis sanitaria y económica, con el objetivo de fortalecer actividades económicas productivas y de servicios no profesionales, de jóvenes emprendedores de la provincia.

En el decreto en cuestión, se deja establecido que la Subsecretaria de la Juventud será el órgano de aplicación del Programa y responsable de que cada uno de los proyectos seleccionados se encuadren en los criterios fijados en el programa, como así también del resguardo de la documentación exigida y del estricto cumplimiento de las obligaciones y plazos estipulados en el mismo.

El Programa se compone de los siguientes ítems: 1-fundamentación,

2-órgano de aplicación, 3- objetivos que se persiguen: general y específicos,

4-población beneficiaria, 5-acciones a contemplar, 6- selección de los proyectos,

7- fondos, 8- ejecución y financiamiento, 9- documentación a presentar por la población beneficiaria, 10- procedimiento de aprobación del proyecto y 11-de la rendición y sus Anexos l- presentación del proyectos y compromiso de ejecución y II- formulario tipo del programa.