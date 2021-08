Juan Carlos Meillard: “El medioambiente es un tema prioritario en nuestra agenda”

El precandidato a diputado nacional, Juan Carlos Meillard, expresó su preocupación ante la falta de políticas que beneficien al medio ambiente.

El joven uruguayense manifestó: “Las políticas ambientales deberían estar más presentes en un país donde la sequía del río Paraná, la contaminación en todos sus niveles y la desaparición de la flora y la fauna, están ocurriendo y es cosa de todos los días”.

Asimismo, expuso que es un tema que le preocupa a la sociedad pero no así a los políticos que hoy representan los intereses del pueblo. “Es un extraordinario momento para replantearnos la relación de nuestra sociedad con el ambiente en el que vivimos. Pero esto no debe quedar relegado a discutir la relocalización de barrios privados o la defensa de los humedales. Debemos ir más allá y debatir de qué manera, desde el estado se pueden promover políticas que atiendan a transformar la industria contaminante en industrias sustentables y respetuosas del medioambiente. Haciendo principal hincapié en el cuidado del recurso suelo, agua, aire y la enorme pérdida de la biodiversidad que venimos sufriendo hace muchos años”.

Además, el primer candidato de la lista “Juntos somos más”, consideró que no alcanzan con buenas intenciones por parte del Estado, sino que se necesita de acciones concretas que soluciones los problemas que hay actualmente pero que se piense a largo plazo para que no pase nuevamente. “Tenemos que incentivar a las industrias automotrices a que reduzcan la emisión de dióxido de carbono en la combustión de los vehículos. A la industria alimentaria para que reutilice el agua en su sistema productivo y no contamine las napas. Tenemos que, desde todos los actores de la sociedad, contribuir para que la contaminación disminuya”.