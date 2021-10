Juegos Culturales Evita: 7 uruguayenses pasaron a la final

Jóvenes y adultos mayores de Concepción del Uruguay competirán en la instancia final provincial de los Juegos Culturales Evita.

¡Siete a la final! Se conocieron los finalistas entrerrianos de los Juegos Culturales Evita 2021, según difundió la Dirección de Cultura de la Municipalidad. De Concepción del Uruguay avanzaron a la etapa final Sebastián Maffei en canto solista Sub15, Juana Gallinger en Cuento Sub 15, Julia Mander y Ariana Colombo en Cuento Sub18, Victoria Antoff en Pintura/Dibujo Sub18, Jazmín Cerrudo en Fotografía Sub18, y Guillermo Vera en Fotografía Adultos Mayores.

Asimismo, se felicita a quienes participaron de la última instancia desarrollada: Carmela Reynoso en Canto Sub 15, Justina Marrocco en Canto Solista Sub 18, Martina Villalba en Dibujo/Pintura Sub 15; Eva Guerrero, Norma Sanabria y Verónica Reynoso en Adultos Mayores.

La etapa final se realizará el 23 de octubre en Larroque.