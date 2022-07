Juegos Evita: Se definió la etapa local del vóley sub 17 y el fútbol sub 14

Se realizó en el CEF N°3 la etapa local para el vóley sub17 de los Juegos Deportivos Evita con victorias de Villa Las Lomas y la Escuela Normal. Y en el día de ayer, en las canchas del Club Engranaje se realizó la etapa local del fútbol sub14 que fue para la Escuela Goretti.





La competencia local del vóley de los Juegos Deportivos Evita finalizó para la categoría sub17 tanto en mujeres como en varones con triunfos de la Escuela Normal entre las chicas y Villa Las Lomas en varones. Recordemos que Villa las Lomas ya ganó entre las mujeres de sub16 mientras que el Instituto San Vicente fue el campeón de varones.

El viernes, con 21 equipos, se disputó el torneo para las chicas donde la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” fue campeón al ganarle, en la final, al Colegio del Uruguay «Justo José de Urquiza» un clásico de las competencias escolares. Tercero fue el Colegio Don Bosco y cuarto el Instituto Goretti.

El lunes se disputó la actividad de esta categoría para la rama masculina con triunfo de Villa Las Lomas quien, en la final, derrotó al Colegio Nacional para darle su segundo logro a la institución que tanto hace por este deporte.

En el predio del Club Engranaje se desarrolló el fútbol masculino en categoría Sub 14 de los Juegos Evita 2022. La jornada se disputó en 3 canchas del Club Engranaje con la participaron de 18 equipos representando a instituciones educativas y deportivas.



El gran ganador de la jornada fue la Escuela Goretti que se adjudicó el primer y segundo puesto de la etapa local. Fueron 23 partidos en tres canchas en simultáneo con un gran acompañamiento de público. Este viernes continúa con la categoría Sub 16.

Semifinal 1: Goretti B 1 vs Siempre Tricolores 0. Semifinal 2: Goretti A 1 vs Escuela N°7 Caseros 1 (Ganó Goretti por penales 4 a 2). Final: Goretti A 3 vs Goretti B 1

