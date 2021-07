Juegos Olímpicos de Tokio: Argentina perdió en un partido increíble con Brasil

En un partidazo, los dirigidos por Marcelo Méndez perdieron en el tie-break. Luego de estar 2-0 arriba, Brasil reaccionó y le impidió al conjunto nacional que consiga su primer triunfo en territorio asiático. Argentina desperdició una buena ventaja ante el campeón olímpico.



La Selección Argentina de vóley masculino cayó ante Brasil en su segunda presentación por el Grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El combinado nacional jugó un partidazo ante el campeón olímpico vigente, incluso llegó a estar 2-0 arriba, pero los rivales reaccionaron y se impusieron en el tie-break para redondear un 3-2 definitivo.

El elenco albiceleste comenzó en ventaja y, tras una brillante actuación, llegó a ponerse en ventaja por 2-0 a través de parciales de 25-19 y 25-21. No obstante, en el tercer set los vigentes campeones olímpicos respondieron con un contundente 25-16.

Luego, Brasil ganó el cuarto parcial por 25-21 y llevó la definición a un tie-break. Allí Argentina lideró gran parte del trámite, pero sobre el final Brasil tomó ventaja y acabó por llevarse la victria por 16-14.

Próximos partidos: 28/7 02:20am Argentina vs Francia, 30/7 04:25am Argentina vs Túnez, 1/8 09:45am Argentina vs Estados Unidos.