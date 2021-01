Julio Falcioni: “Trabajaremos por un Independiente competitivo”

El flamante entrenador del Rojo habló con prensa oficial y se refirió a su retorno al equipo. “Cuando uno vuelve a un lugar es porque en su momento las cosas se hicieron bien o muy bien”, celebró.



Julio Falcioni habló del nuevo ciclo que iniciará al frente de Independiente y al desafío que supone hacerse cargo del equipo. “Cuando uno vuelve a un lugar adonde ya estuvo es porque en su momento las cosas se hicieron bien o muy bien, esperemos repetir y hacerlas bien, tratar de que la gente esté contenta y armar un equipo competitivo”.



Sobre su último paso por Banfield, repasó: “Terminé en marzo, cuando empezó la pandemia, de hecho dirigí el último partido del campeonato anterior contra Gimnasia, que también fue el último partido que dirigió Diego (Maradona) en una cancha. Terminó el contrato con Banfield, tenía una propuesta para seguir ligado al club pero quería esperar. Tuve algunas posibilidades de trabajo que no me tentaron y apareció Independiente, que es un club al que uno no le puede decir que no”.



Además, el DT trazó un paralelismo con su último trabajo en el Taladro y la promoción de juveniles en su último paso por Avellaneda. “La mayoría de los planteles del fútbol argentino está lleno de juveniles. Veo a Banfield con esos chicos que hicieron una gran campaña, son todos chicos que debutaron de nuestra mano y hacía dos o tres años que venían trabajando con el plantel profesional. Ese es nuestro trabajo, armar un equipo competitivo y darles proyección a los juveniles. Acá se le dio respaldo y continuidad a (Sergio) Agüero, (Lucas) Biglia, (Oscar) Ustari, (Jonathan) Fabbro, (David) Abraham, hubo un montón de chicos que empezaron a aparecer en ese 2005 y 2006”.



Por último, trazó: “Adonde voy no prometí más que trabajo y seriedad, esa es la base. Volver al club después de 15 años con el mismo preparador físico, el club tuvo como técnico a Omar De Felippe que en ese momento trabajaba conmigo… Queremos un Independiente competitivo y trabajaremos para lograrlo, dependemos como siempre del esfuerzo, la disciplina y el trabajo de los jugadores”.