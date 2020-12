Justina Maskavizan recibió el premio de la Academia Nacional de Ingeniería

La Ingeniera Justina Maskavizan, graduada de la carrera de Ingeniería Electromecánica que se dicta en la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la UTN, recibió el premio “Ing. Isidoro Marín” que otorga anualmente la Academia Nacional de Ingeniería a los egresados sobresalientes de las carreras de Ingeniería que se dictan en universidades argentinas.

Justina tiene sólo 23 años y se graduó con un promedio cercano al 10, y declaró a la Facultad que “Recibir este premio es sumamente importante, porque no sólo me involucra a mí sino que también es un mérito de la comunidad de la Facultad Regional y de mi familia, que fueron los que me apoyaron y me brindaron todas las oportunidades”.

La Academia Nacional de Ingeniería ha instituido, en el año 1993, un premio orientado a distinguir anualmente a los egresados sobresalientes de las carreras de Ingeniería que se dictan en universidades del país. Estos premios llevan el nombre “Ing. Isidoro Marín” a los Mejores Egresados de Carreras de Ingeniería de Universidades argentinas”.

La Ing. Maskavizan, a raíz de este reconocimiento, hizo un análisis de su paso universitario: “fue una experiencia muy linda, con algunos momentos más lindos que otros, como toda carrera universitaria. En la Facultad no solo aprendí saberes teóricos, sino que también recibí consejos, recomendaciones, aprendí valores y muchas cosas más que no se encuentran en los libros. Creo que la Universidad es una fuente de información que es sumamente beneficiosa y todos debemos ser conscientes de la posibilidad que tenemos de acceder a ella.”

Este premio tiene por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado en el estudio por su capacidad y dedicación durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la Academia.

Justina remarcó también que “hay otros 23 graduados destacados por la Academia, lo cual habla del compromiso de la institución con la formación de profesionales de calidad y también del esfuerzo y dedicación del cuerpo estudiantil de la Facultad.”

Por último, la galardonada espera que su paso por la FRCU-UTN inspire a otras personas a estudiar Ingeniería “y que sepan que los esfuerzos y los sacrificios que uno hace durante la carrera siempre tienen recompensas.”

Este año, por motivos ya conocidos la premiación fue de manera virtual. Justina recibió su reconocimiento acompañada por el Decano de la FRCU, Ing. Martín E. Herlax.

