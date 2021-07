Juventud empató y no logra salir del fondo, el Depro perdió en Sunchales

En el estadio de Avenida Alsina, el “Decano” empató contra Sarmiento de Resistencia por la fecha 11 del Torneo Federal A.

foto archivo



Si bien el primer tramo del partido fue favorable al equipo visitante, un ataque de Juventud terminó con un penal a favor del equipo de Norberto Acosta. A los 33 minutos del primer tiempo, Lucas Fiorotto clavó el 1 a 0 parcial.

Pero a los 36 minutos, Cañete mediante un tiro libre marcó el empate en 1 a 1.

En el segundo tiempo, el juego no despuntó en emociones. A los 29 minutos, Ramiro Montenegro fue expulsado en el plantel de Sarmiento por doble amonestación.

Si bien Juventud fue más que el visitante en el desarrollo del juego, no le alcanzó para tener la victoria y volvió a empatar en su estadio.

Con esta punto, el “Decano” llegó a 5 unidades y se mantiene en la última posición de la zona Norte del torneo.

Depro perdió en Las Parejas.

El Azulgrana comenzó ganando desde los 7 minutos con gol de Mauro Gutiérrez, pero el Lobo se lo dio vuelta en el segundo tiempo con 2 goles de Agustín Lavezzi. El próximo domingo Depro recibe a Boca Unidos de Corrientes en el Delio E. Cardozo.

Otros resultados:

Douglas Haig 0 – Defensores de Belgrano 2 (Coronel y Laena), Boca Unidos 1 (Niz) – Sportivo Belgrano 1 (Prudencio), Racing de Córdoba 3 (Parodi, Garnerone y Do Campo) – Crucero del Norte 0, Chavo For Ever 2 (Váldez y Marín) – Central Norte 2 (Giménez y Carrasco).