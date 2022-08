Juventus ganó con gol y asistencia de Ángel Di María

Juventus goleó 3-0 a Sassuolo con anotaciones de Ángel Di María, en su debut oficial en la Serie A, y Dusan Vlahovic (2). Estacionado por la derecha y con la número 22 en su espalda, la misma que utilizó en Real Madrid, el Fideo abrió el marcador en Turín, aportó una asistencia en el tercero, tiró una rabona y se convirtió en una de las figuras del partido.



Sin embargo, Di María no pudo completar los 90 minutos y encendió las alarmas ya con el marcador resuelto. Y es que el ex PSG se tomó el aductor izquierdo y pidió el cambio por lo que sería, en principio, una molestia muscular, a los 20 minutos del segundo tiempo.

Los hinchas de Juventus recibieron a Di María con expectativa y en su primer partido oficial no falló, sobre todo cuando recibió un pase largo del brasileño Alex Sandro y sacó un remate con pie izquierdo cuyo sobre pique superó la resistencia del arquero Andrea Consigli, a los 26 minutos del primer tiempo.

La figura de la Selección Argentina apareció en soledad por el sector derecho y definió con clase para la apertura del marcador, cuando el partido no resultaba sencillo para el local.

Al gol del rosarino se sucedieron los del delantero serbio Dusan Vlahovic (PT 43 -penal- y ST 6 min), con su asistencia en el segundo. El ex Benfica sacó partido de una mala salida del defensor turco Kaan Ayhan y asistió a Vlahovic, quien luego agradeció el gesto técnico del argentino.

Matías Soulé, en tanto, ingresó a 15 minutos del final por Weston McKennie en lo que significó su tercera presentación en Juventus.