Karting: El Gurí Martínez ganó en “La Morena” en Caseros

El entrerriano Omar Gurí Martínez participó días atrás de una competencia de karting, fue en la inauguración del kartódromo “La Morena Kart” ubicado en Caseros, localidad perteneciente al Departamento Tala. El bicampeón del Turismo Carretera, que el pasado 1 de enero cumplió 56 años, se quedó con la victoria en la competencia de 14 vueltas entre un total de 17 participantes.

Esta no es la primera vez que el ex piloto de TC y actual de TC Pick Up participa en carreras de karting amateur. De hecho suele girar a bordo de un kart de su propiedad como método de entrenamiento.

Martínez se prepara para afrontar su quinta temporada en el TC Pick Up. El campeonato de las camionetas comenzará el fin de semana del 13 de marzo en el autódromo de La Plata. El entrerriano disputó un total de 30 competencias, sumando una victoria, una pole position y 10 podios. Es de recordar que en 2021 finalizó sexto en la Copa de Oro y quinto en el campeonato general.

Para este 2022, la escudería que dirige Martínez tendrá un total de 4 Ford Ranger para este certamen. Una estará bajo su conducción, la otra será para su hijo Agustín que hará su debut en la categoría. Las otras dos, que son propiedad del SAP Team, estarán bajo la conducción Federico Pérez y Ayrton Londero. Este último hará su estreno en la divisional.