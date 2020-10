La 2da fecha completa, horarios y la televisación

Las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022 comenzaron al rojo vivo y en esta segunda fecha habrá cinco duelos apasionantes en una jornada cargada de fútbol, que se disputará por completo este martes 13 de octubre.

Horario y dónde ver en vivo los partidos de la Fecha 2, martes 13 de octubre



17.00 horas: Bolivia vs Argentina – TV: TyC Sports y TV Pública

18.00 horas: Ecuador vs Uruguay – TV: TyC Sports Play

19.00 horas: Venezuela vs Paraguay – TV: TyC Sports y TV Pública

21.00 horas: Perú vs Brasil – TV: TV Pública

21.30 horas: Chile vs Colombia – TV: TyC Sports