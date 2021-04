La ANMAT autorizó la venta libre en farmacias del test rápido de coronavirus

La prueba china de antígenos arroja el resultado en 10 minutos. En las últimas semanas, aumentó la cantidad de personas que van a hisoparse. El hisopado debe hacerse con un profesional de salud.

En medio de la segunda ola de contagios, la ANMAT autorizó la venta libre en farmacias del test rápido de origen chino que detecta el coronavirus en 10 minutos, aunque el hisopado deber hacerse con un profesional de salud.

El test salió a la venta con un precio de 2.600 pesos y la partida de 20 mil unidades ya está agotada debido a la gran demanda, aunque el precio será menor en las próximas semanas.

En 10 minutos

El Test Rápido de antígeno SARS-CoV-2 fue creado por el laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd y se convirtió en el único autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para la venta libre en farmacias de todo el país.

Importando por Vyam Group S.R.L., permite conocer el resultado en 10 minutos con un nivel de sensibilidad del 96,8%. De todas maneras, se aclara que en caso de dar negativo, no se descarta una posible presencia del virus en la persona testeada.

Menor costo

Alejandro Mansilla, socio gerente de Vyam Group S.R.L. señaló a BAE Negocios: “Es de uso profesional pero da la posibilidad, por primera vez, que la persona lo compre y vaya a hisoparse a un laboratorio a un costo menor que el testeo”.

Mientras continúan los cruces entre el Gobierno y la oposición por futuras restricciones, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes 27.001 nuevos casos de Covid 19 en la Argentina. Se trata del número más alto de contagios desde que la pandemia llegó al país.

Aumento de casos

El número de casos viene aumentando fuertemente en los últimos días. El año pasado, el pico había sido de 18.326 infectados en 24 horas.

En esta segunda ola, la tendencia marca que son cada vez más jóvenes los pacientes que desarrollan cuadros graves y deben ser internados en terapia intensiva. Según confirmaron a Clarín fuentes sanitarias, la edad media de internación por coronavirus bajó entre 8 y 10 años respecto del brote de 2020.

Vacunación

La vacunación sigue siendo la principal herramienta para morigerar el impacto del Covid-19. Pero aún no se anunció la llegada de nuevos lotes y la escasez empieza a afectar el plan nacional. De hecho, Córdoba debió suspender la aplicación de la primera dosis en su Capital por falta de stock, hasta recibir nuevos envíos de Nación.

Hasta este martes, según datos oficiales, se distribuyeron a las provincias algo más de 7 millones de vacunas, de las cuales 5,6 millones ya fueron aplicadas. La mayoría de los inmunizados (4,9 millones) recibió una sola dosis.

Con 27 mil nuevos contagios en las últimas 24 horas, el Gobierno estudia medidas más duras para restringir la circulación y frenar el avance de la segunda ola de coronavirus.