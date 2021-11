La Asociación Pro Arte Amigos de la Música presenta: “Non ti scordar di me”

La Asociación Pro Arte Amigos de la Música continúa su Ciclo de Conciertos de la Temporada 2021, en esta oportunidad con una propuesta de canto lírico que llega desde Buenos Aires a cargo de Graciela Oddone (soprano), Pablo Pollitzer (tenor), Matías Galindez (pianista), Bea Odoriz (en dramaturgia y dirección técnica), Guadalupe Sanchez (asistente de dirección), Mariela Daga (vestuario) y Alejandro Held (fotografía).

El mismo tendrá lugar el próximo viernes 3 de diciembre a las 21:00 Hs. en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi (8 de Junio y Urquiza) de nuestra ciudad. Entradas: Socios $ 400 / No Socios $ 500 / Estudiantes: Voluntaria. Por reservas, comunicarse a los teléfonos: 3442-561274 (Liliana) / 3442–520506 (Cristina). Hasta completar capacidad de la Sala.

Auspiciantes: Club Social, Entrecor, La Piemontesa, Municipalidad de Concepción del Uruguay, Río Uruguay Seguros, Unimédica, Universidad Nacional de Entre Ríos.

Asimismo, el sábado 4 de diciembre por la mañana en horario y lugar a definir, se ofrecerá una charla informativa para todos los cantantes que quieran formar parte de un ensamble lírico y futuros cursos de capacitación en escena y técnica vocal con repertorio operístico.

PROGRAMA:

El Programa musical comprenderá canciones populares italianas de varios autores.

“Non ti scordar di me” (No te olvides de mi) fue considerado por la prensa como uno de los mejores espectáculos del año 2016.

ANTECEDENTES

La compañía ¡Enhorabuena! fundada por los directores Pablo Pollitzer y Bea Odoriz, realiza espectáculos escénicos musicales originales, que no suelen estar escritos para ser representados en espacios convencionales; aborda repertorios de distintos períodos, creando nuevas dramaturgias. Su búsqueda está orientada hacia la fuerza expresiva de las palabras en relación con la música y los cuerpos en el espacio. Dentro de su trayectoria se destacan los espectáculos Die schöne Müllerin (La Bella Molinera) de Schubert, Dichterliebe (Amor de poeta) de Schumann, La sete di Cristo (La sed de Cristo) de Pasquini, Volver (con canciones argentinas y fragmentos de ópera italiana), entre otros. En 2019 realizaron una gira por Estados Unidos con sus espectáculos Volver y Non ti scordar di me. En enero y febrero de 2020 realizaron una gira por algunos países de Europa presentando dos de sus espectáculos. En Argentina se han presentado en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento en Posadas (Misiones), en el Festival Julio Cultural en la Provincia de Tucumán, en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, en Villa Ocampo (casa-museo de Victoria Ocampo), en el Teatro El Extranjero, entre otros espacios.

COMPAÑÍA ¡ENHORABUENA! EN LA WEB:

www.companiaenhorabuena.com

Esperamos, desde la Asociación, que nos acompañen en esta enriquecedora experiencia lírico-musical y agradecemos que sigan apoyando el arte y la cultura de Concepción del Uruguay.