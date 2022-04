La cadena británica BBC llega a ciudad entrerriana a documentar la pobreza

“En la ciudad de Concordia, en Argentina, más de la mitad de la población vive en la pobreza”, dice inicialmente una publicación compartida en la web de la compañía de noticias de origen británico.

Lo que se publicó fue presentado como un reportaje de BBC Mundo, donde “la periodista Agustina Latourrette explora el impacto de la crisis sanitaria en una de las zonas más vulnerables del país”.

A continuación, el texto completo:

Una situación que se agudizó con la pandemia, pero que no es nueva. Argentina, que alguna vez fue uno de los países más ricos de Latinoamérica, hace más de 25 años que no logra disminuir la pobreza más allá del 20%.



Y en los últimos dos años, esta cifra se reflejó en un aumento notable de los asentamientos populares en las afueras de esta ciudad de la provincia de Entre Ríos.



“Cada vez más barrios, más asentamientos. Y lo que llama la atención es que son de gente joven, que formaron su familia, viven donde pueden y cómo pueden”, le dice a BBC Mundo, Pedro Sena, director de Cáritas en Concordia.



El Silencio, uno de estos barrios crecientes, se formó en torno al basural del Campo del Abasto, en donde terminan casi todos los desperdicios de la ciudad.



“A raíz de la pandemia empezaron a venir familias de otros barrios, quizás el doble de familias ha venido al Abasto”, dice Fabián Dimas Odiard, un concordiense que se dedica a comprar la basura recogida por los trabajadores informales.



“Vemos a la gente que está trabajando en los basurales, papá, mamá y niños… Niños pequeños que van, no tanto a reciclar, sino a ver qué juntan para comer, es doloroso”, dice Pedro Sena.