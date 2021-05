La CGT Regional Uruguay emitió un comunicado por este Día del Trabajador

En medio de una pandemia que lleva más de un año con demasiadas muertes y excesivas inmoralidades, los trabajadores seguimos poniendo el cuerpo en las tareas esenciales para que el conjunto de la población pueda recibir los cuidados en materia de salud y tener los servicios básicos en lo que respecta a la vida diaria, el precio a pagar por esta responsabilidades, como ya se ha visto es muy alto como es el caso de las pérdidas de la vida; sin hacer distinciones queremos hacer un gran reconocimiento a los compañeros que prestan servicios en la salud quienes desde el primer día estuvieron al frente de un enemigo desconocido y aún hoy siguen, agotados en muchos casos, pero con toda la responsabilidad humana dando todo de sí para dar batalla en esta dañina pandemia que vivimos. De la misma manera hacemos público nuestro reconocimiento a todas las familias de los compañeros fallecidos.

En otro orden de cosas y luego de poner en contexto este 1º de mayo, no podemos dejar de repudiar las cuestiones de fondo que propone el neoliberalismo, las que ya no son una forma o no de enfrentar la pandemia, tienen un objetivo político y exacerba el desprecio por la vida, no son menores las actitudes tomadas y fogoneadas por activistas opositores en momentos como los que vivimos, es por ello que los trabajadores y excluidos nos mantenemos en lucha y expectantes, diríamos que en forma permanente para intentar resguardar la vida en todo el sentido de la palabra o sea una vida digna.

En este tiempo nuestra lucha no es en soledad, lo sabemos, pues el gobierno que tenemos tiene claro cuales son la prioridades en medio de esta pandemia, e intenta con el poder político que dispone legítimamente, hacer que los costos de esta situación no recaigan sólo en los trabajadores y los más necesitados.

Sabemos que los trabajadores organizados somos esenciales también desde la óptica política, acompañamos al gobierno para que pueda enfrentar con toda la eficacia necesaria a los propósitos inmorales y genocidas de los grupos de poder que pretenden utilizar los peores métodos con el único objetivo de favorecer sus intereses políticos personales y económicos a cualquier precio, acompañados de una oposición que sistemáticamente confronta todo sin argumentos siquiera válidos, dejando al descubierto su “oportunismo político despiadado“, sin miramientos de cuáles serán las consecuencias.

Nuestro gobierno, como lo prometió, hoy cumple y está aplicando medidas que intentan proteger a los sectores más desprotegidos de nuestro pueblo, modificando leyes como la del impuesto a las ganancias que mejorará en valores reales el salario de bolsillo de miles de trabajadores y jubilados, dicho en otras palabras, dinero constante que tendrá el trabajador al que ya no le descontarán más el impuesto a las ganancias; seguramente esto no alcanza, no somos obsecuentes ni desconocemos los datos que muestran el nivel de pobreza e indigencia que estamos sufriendo, la pandemia ha generado y sigue generando daños muy fuertes en nuestra economía, una economía que fue devastada por el gobierno neoliberal de Macri y sus amigos y a la que cuesta el doble de esfuerzo ponerla en funcionamiento nuevamente.

Tampoco desconocemos la voracidad de los sectores productores de materias primas instalados en nuestro país, quienes con los niveles de tarifas y salarios probablemente los más bajos desde hace mucho tiempo, producto de la continua devaluación de nuestra moneda, pretenden que su producción en el mercado interno se comercialice a precios internacionales; ante esto somos muy claros y decimos que los precios internacionales de granos y carnes por distintas razones están en niveles altísimos y no son comparables con el equivalente al dólar con que se liquidan los salarios en Argentina; así y todo el gobierno ha intentado controlar los precios de los alimentos a precios razonables, no obteniendo los resultados esperados ante las maniobras de especulación por parte de los monopolios agrícola – exportadores; pueblo trabajador esta es la gran lucha que se viene, y para la que debemos estar más unidos que nunca, el futuro de la Patria y nuestras familias está en juego, la grieta no la genera el trabajador, la instala y profundiza el egoísmo de los grupos de poder.

Los trabajadores defendemos la vida y lo seguiremos haciendo, por lo que en este momento apoyamos todas las medidas sanitarias tomadas por el gobierno nacional el que apunta a resguardar la salud de la población, razón por la cual convocamos a los gobiernos provinciales y municipales a acompañar éstas políticas que no tienen otro objetivo que beneficiar a toda una ciudadanía, sabemos y vemos que a muchos sectores de la economía estas medidas los golpea duramente, pero esta pandemia no es propiedad del gobierno nacional como se quiere hacer creer, es un problema mundial que ha desnudado el egoísmo y la indiferencia del ser humano, es momento de estar más unidos que nunca para defender la vida de todos.

Este 1º de mayo, más que nunca nos convoca a la unidad del movimiento obrero para resistir la pandemia y el neoliberalismo voraz, que pretende politizar por sobre la muerte, seamos sensatos y no entremos en el juego de los poderosos en contra del pueblo, con inmenso sacrificio y ante una escasez mundial, la que justamente es generada por esos mismos grupos, se siguen consiguiendo vacunas para proteger a un pueblo que eligió la vida, valoremos cual es el camino elegido.

Desde la Regional Concepción del Uruguay de la Confederación General del Trabajo, decimos que debemos posponer diferencias internas y apostar a la unidad de acción de los trabajadores y el frente nacional para lograr la derrota del COVID y la reconstrucción de una Patria para todos con salud y justicia social.